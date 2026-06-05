Batalla en las canteras de Betis y Sevilla: se 'roban' uno a otro dos perlas internacionales

El club verdiblanco se ha hecho con el prometedor extremo Adrián Sina, que ya ha vestido ha defendido a la selección sub 14 de Albania, mientras los nervionenses se llevan al delantero Nico Pérez, con experiencia en la sub 15 de Rumanía

El trasvase entre las canteras del Sevilla FC y el Real Betis, en uno y otro sentido, es algo más habitual de lo que parece, pero no por ello deja de ser noticia. Además, en los últimos tiempos, el mayor poderío económico y deportivo de los verdiblancos provoca que ese camino se incline más hacia Heliópolis. En Nervión vienen sufriendo el 'robo' de algunos de sus mayores talentos, como sucedió con la marcha de Alexis Ciria al Real Madrid, y en el eterno rival también están atentos para tratar de aprovechar ese momento de debilidad. Aunque los blanqurrijos tampoco se quedan de brazos cruzados y habrían devuelto el golpe a su 'enemigo' en este último caso.

De un lado, según ha desvelado EsportBase, el club bético se ha hecho con los servicios del prometedor Adrián Sina, que esta última campaña ha militado en el Cadete B sevillista, donde ha disputado 23 encuentros y ha firmado cinco goles. Se trata de un extremo desequilibrante y que destaca por su descaro en el uno contra uno. Pero, además, posee experiencia a nivel internacional al haber jugado con la selección sub 14 de Albania, lo que viene a confirmar su importante proyección, aunque ha nacido en España.

Adrián Sina se sumará a una generación de lujo en el Cadete A del Real Betis

Los técnicos verdiblancos, que ya la pasada campaña pescaron en su eterno rival al meta David Benítez, internacional español sub 16, no han desaprovechado la oportunidad para captar a un joven futbolista que inició su formación en el Castilleja y militó también como cedido por el club nervionense en el CD Sam-Cam de Dos Hermanas. Ahora, tras dos campañas en la cantera sevillista, continuará su progresión a priori en el Cadete A del Real Betis, donde compartirá equipo con otras grandes promesas de la generación de 2011, como Thiago Polo, Mamadou Coulibaly, Joseph Amunike o Juan Matito.

Nico Pérez, del Cadete B verdiblanco al Cadete A sevillista

El contraataque del Sevilla FC, por su parte, no se habría hecho esperar. Según desvela Talento Base, quien ha emprendido el camino inverso a Adrián Sina es Gabriel Nicolás Pérez Radulescu, conocido futbolísticamente como Nico Pérez. Su segundo apellido lo delata, siendo también también en su caso internacional sub 15 por Rumanía, e igualmente nacido en el año 2011.

En su caso se trata de un delantero que viene de firmar un solo tanto en 24 partidos con el Cadete B del club verdiblanco, cuya camiseta ha defendido en las tres últimas campañas. Su siguiente paso será el salto al Cadete A, pero en la cantera blanquirroja, donde vienen haciendo un esfuerzo para tratar de blindar a sus mayores promesas ante el acoso de otras más poderosas.

La delicada situación económica del club de Nervión obliga a apostar con fuerza por una cantera que ya esta temporada se ha convertido en tabla de salvación deportiva para el primer equipo, con la irrupción de jugadores como Oso y Castrín. Además, otros como Kike Salas, Juanlu y Carmona se encuentran entre los futbolistas con mayor cartel de la plantilla, por lo que también pueden facilitar una necesaria inyección económica mediante traspasos que dejarían una plusvalía íntegra.

Renovaciones y fichajes en la cantera del Sevilla FC

Con ese doble objetivo, en los últimos meses han renovado jugadores como Eric Alcaide, Miguel Sierra, Nico Guillén, Manuel Ángel, Edu Altozano, Ibra Sow o Robert Jalade, que deben ser piezas clave en el Sevilla Atlético en la 26/27, además de otros talentos más jóvenes como el cadete Bruno Luque, internacional sub 16, o el extremo Álvaro del Nido, hijo de José María del Nido Benavente y hermano del aún presidente.

Del mismo modo, la captación lejos de las fronteras andaluzas tampoco se detiene, dándose por hechos los fichajes de Demba Dansoko, espigado central hispano-maliense de solo 15 años procedente del Huesca, o el delantero juvenil asturiano Daniel Arganza, del TSK Roces.