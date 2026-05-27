Diego Galiano, el elegido para el Sevilla Atlético a falta de oficialidad... y visto bueno de arriba

Ha estado sobre la mesa de Agustín López el retorno de Lolo Rosano, que ha dirigido en la 25/26 al Antoniano tras siete años previos dirigiendo en los escalafones inferiores nervionenses, aunque únicamente resta que la nueva propiedad o el actual consejo visen la llegada del jerezano

Diego Galiano, natural de la pedanía jerezana de Guadalcacín, es el elegido para entrenar al Sevilla Atlético la próxima temporada, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. El otrora zaguero, que ha terminado contrato con un Xerez CD al que ha llevado hasta las semifinales del 'play off' de ascenso a Primera RFEF, será el encargado de comandar la 'operación retorno' de los franjirrojos, descendidos a Segunda RFEF como colistas del Grupo 2 de la extinta Segunda B. Con experiencia en la división que acogerá al primer filial nervionense, la oficialidad está solamente a expensas al visto bueno desde arriba.

Y es que, aunque Agustín López ya ha tomado la decisión y es autónomo y ejecutivo en la coordinación de la cantera sevillista, el segundo equipo y el primero, sus configuraciones y sueldos, forman parte del LCPD (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) de LaLiga, por lo que todo está parado hasta que se dilucide si hay o no traspaso de poderes en la cúpula del club o se mantiene el actual consejo de administración. No se trata, como es lógico, de un desembolso elevado, pero no se condicionarán movimientos en la escuadra matriz hasta conocer un poco mejor el escenario definitivo en que se moverá, con Sergio Ramos o con otros dueños, o bien más de lo mismo.

Lolo Rosano, que ha destacado en el Antoniano, la alternativa a Galiano

Los responsables de los escalafones inferiores del Sevilla FC han valorado también hasta última hora el regreso de Lolo Rosano, que llegó a la Carretera de Utrera en 2018 tras una etapa prometedora en el San Fernando juvenil y el Balón de Cádiz, filial amarillo. Descolló en el Sevilla C hasta aterrizar en el juvenil A en la 21/22. Bajo sus órdenes, el estandarte de las inferiores blanquirrojos firmó números reseñables y rachas de imbatibilidad históricas, haciéndose con el título del Grupo IV de División de Honor en la 23/24 y manteniendo siempre un pulso con su eterno rival por ese hito.

El verano pasado, el preparador gaditano se marchó para dirigir al Atlético Antoniano, al que ha mantenido finalmente en el Grupo 4 de Segunda RFEF y, por ende, tiene bagaje en esta categoría que acogerá ahora al Sevilla Atlético. Bajo sus órdenes, el cuadro lebrijano creó un fortín en su feudo y rozó la hazaña en la Copa del Rey de eliminar al Villarreal CF en segunda ronda, cayendo únicamente ante los de Marcelino García Toral en los lanzamientos desde el punto de penalti. Rosano ha estado en la 'short list' para suceder a Marco García, pero el que se ha llevado el gato al agua, finalmente, ha sido Diego Galiano, que espera sólo la confirmación.