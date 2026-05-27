Independiente del Valle se mantiene firme por un Patrik Mercado que sigue a lo suyo: "Un pasito más"

El gerente del club negriazul, Santiago Morales, insiste en que hay "documentos firmados" entre las dos partes e, "incluso, un contrato ya firmado con el jugador", que se recupera actualmente de una grave lesión de rodilla, si bien la postura en Nervión también es rotunda al respecto

"Todo eso surge de las redes sociales; no hay nada oficial y habrá que ver cómo se dan las cosas en estos meses que vienen. Existen documentos firmados por parte de ellos y por parte de nosotros, e, incluso, un contrato ya firmado con el jugador. Habría que esperar a las fechas que indican los contratos; por el momento no hemos tenido ninguna comunicación oficial", zanjaba este miércoles Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, durante el programa 'Jornadas Deportivas' de Radio La Red de Ecuador, al respecto de la intención del Sevilla FC de romper el fichaje de Patrik Mercado por su grave lesión.

"Nosotros con el jugadoro tenemos un principio de acuerdo, pero, en definitiva, tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y, en junio, tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", apuntaba a finales de marzo Antonio Cordón, ya fuera de la entidad nervionense, aunque entonces todavía su director de fútbol profesional y gran artífice de un acuerdo por el que los blanquirrojos desembolsarían, bonus de rendimiento incluidos, en torno a seis millones de euros por el mediapunta de 22 años, que se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco medial de la rodilla derecha hace dos meses.

El Sevilla se cubrió las espaldas al anunciar la contratación de Mercado

"El Sevilla FC e Independiente del Valle han alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador Patrik Mercado (Tena, Ecuador, 22 años), sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del Sevilla. El centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 26/27", especificaba el club nervionense en el comunicado oficial difundido el pasado 26 de febrero, que incluía varias fórmulas para cubrirse las espaldas: tildar la operación de principio de acuerdo y no de acuerdo, así como supeditarla a que se enviara el dinero, dejando entrever que, si no había fondos o si no cuadraba el límite salarial, se descargaba cualquier responsabilidad.

Habría "una fuerte demanda" si el Sevilla rompe "el contrato laboral firmado" en Portugal con Mercado

Aunque todo fichaje incluye seguros, cláusulas y vías de escape perfectamente legales, tanto desde el entorno de Patrik Mercado como en la sede de Independiente del Valle deslizan que, en caso de que el Sevilla FC se desentienda del trato, se tomarán medidas legales. No desean en Sangolquí perder un negocio sobre el que se fundamenta la operatividad de la institución con sus obligaciones y pagos futuros. Tanteado el círculo más cercano al de Tena se remiten al "contrato laboral firmado por Patrik y el presidente del Sevilla", suscrito en Portugal por José María del Nido Carrasco y Antonio Cordón y sin esa apostilla de que podía romperse en caso de no superar el examen médico, así que avisan de "una fuerte demanda" de ser así.

Mientras tanto, el jugador sigue con su rehabilitación: "Un pasito más"

Digerida ya muy a su pesar la grave lesión que ha truncado su temporada, con adiós obligado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aprieta Patrik Mercado para recortar plazos en su recuperación, forzando su rodilla operada (la derecha) para ganar cuanto antes movilidad y flexibilidad. "Un pasito más", cuenta en una story de Instagram en la que se pueden ver varios ejercicios a los que el de Tena se somete a diario, incluso con varias sesiones. La previsión inicial en este tipo de lesiones indica que no volverá a jugar hasta principios de 2027 en el mejor de los escenarios.