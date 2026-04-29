Independiente del Valle responde al Sevilla y confirma cómo está el fichaje de Patrik Mercado: "Hay un documento firmado"

Santiago Morales, gerente de IDV, señala que hay un documento firmado y pone fecha para una decisión definitiva tras mantener contacto permanente con el club nervionense

El pasado 26 de febrero, el Sevilla confirmó que había alcanzado un acuerdo con Independiente del Valle para la incorporación de Patrik Mercado el próximo verano, cuando ejecutaría el traspaso por una cantidad que ronda los seis millones de euros.

Sin embargo, la mala fortuna se cebó con los nervionenses y el prometedor centrocampista ecuatoriano, pues a mediados de marzo, en el partido contra Técnico Universitario, se retiró del campo con visibles gestos de dolor, lo que encendió las alarmas.

La lesión grave de Mercado ha puesto en peligro el fichaje

Pocos días después, IDV confirmaba la extrema gravedad de la lesión del medio, con "rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha, producto de un mecanismo indirecto con valgo forzado y rotación", lo que le obliga a estar alejado de los terrenos de juego alrededor de nueve meses.

Este duro contratiempo ha puesto en serio peligro su fichaje por parte del club blanquirrojo, hasta el punto de que recientemente en su país apuntaba que estaba a punto de romperse.

Cordón dejó clara la postura del Sevilla

Una vez confirmado el tiempo de baja, Antonio Cordón, director de fútbol blanquirrojo, aclaró la posición del Sevilla en la presentación de Luis García Plaza, en la que afirmó que su contratación dependerá exclusivamente del examen médico al que se someterá en verano para comprobar su estado físico y la evolución de su lesión.

"Nosotros con Patrick Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero tiene que pasar un reconocimiento médico y, para junio, tenemos que decidir en función de ese reconocimiento", explicó el alto ejecutivo extremeño, que ahora ha recibido respuesta por parte de Independiente del Valle.

Independiente del Valle confirma cuando se tomará la decisión definitiva

Así, Santiago Morales, gerente de IDV y que antes de que saltaran las informaciones sobre su fichaje adelantó a ESTADIO que la vía sevillista seguía abierta, se ha referido a la situación de la operación con el Sevilla después de la lesión de larga duración del futbolista.

Morales confirmó en cierto modo la información facilitada por Cordón y estableció una fecha para la decisión definitiva. "Hay un documento firmado en el que se estipulan las condiciones y los momentos en que tiene que darse el traspaso del jugador, que eso es para el mes de junio”, apuntó el que fue presidente del Numancia, que redundó en que el fichaje como tal quedaba pendiente desde el principio a la ejecución del club nervionense en verano.

"No hay nada cerrado en el sentido de que vaya a o no vaya", apuntó Morales, que explicó que están en permanente contacto con el Sevilla para conocer la evolución del Patrik Mercado y los pasos a seguir por medio de "mails y comunicados".

Al margen de la lesión, que le impide estar en el Mundial con la consecuente pérdida de su posible revalorización, también influye la categoría en la que juegue el Sevilla el curso que viene, pues en Segunda sería imposible realizar este desembolso ni tampoco comprarlo para venderlo por más al no estar en el escaparate mundial.