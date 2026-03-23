Drama absoluto con Patrik Mercado: se confirma la gravísima lesión del flamante fichaje del Sevilla FC

El mediapunta de 22 años, que estaba convocado por la selección de Ecuador para este parón, estará unos nueve meses de baja: se piede lo que resta de curso con Independiente del Valle, se queda sin Mundial y llegará en verano al Sevilla FC estando aún lesionado

Estas cosas siempre pueden pasar, pero especialmente a este Sevilla FC, pues absolutamente todo le sale mal. De hecho, en los últimos días se ha hablado bastanet en redes sociales acerca de que la mala suerte con las lesiones de este club es tan grande, que ya se lesionan hasta los fichajes de la próxima temporada. Todo ello, en relación al susto con Marius Marin, quien termina contrato con el Pisa SC y cuya contratación a coste cero está muy avanzada por Antonio Cordón. El pivote rumano se lesionó la semana pasada y se temía lo peor. Finalmente, es una dolencia menor y en menos de un mes estará de vuelta. Fue sólo un anticipo del drama con Patrik Mercado: estará un mínimo de ocho o nueve meses de baja.

Patrik Mercado tiene rotos el ligamento cruzado anterior y el menisco

El pasado 26 de febrero -ni un mes ha pasado- se hizo oficial el fichaje de este talentoso y prometedor mediapunta ecuatoriano, el mejor futbolista de la liga de su país en 2025 y por quien el club andaluz pagará 6 millones de euros al Club Independiente del Valle, entidad a la que Patrik Mercado pertenece contractualmente hasta el próximo verano y equipo con el que se ha lesionado de gravedad en la madrugada de este mismo lunes.

Fue en el partido de la sexta jornada de la Liga Pro Serie A ante el Técnico Universitario y desde el primer momento las sensaciones fueron muy malas. Tuvo que ser retirado del campo en camilla y entre fuertes gritos de dolor. Las pruebas médicas han confirmado el peor de los pronósticos: se pierde lo que resta de curso, se queda sin jugar el Mundial 2026 y arrancará lesionado su etapa en el Sevilla FC en la temporada 2026/2027.

El Club Independiente del Valle ha dado a conocer en la tarde de este mismo lunes el parte médico con el desalentador resultado de las pruebas médicas a las que ha sido sometido Patrik Mercado: "El jugador sufrió una lesión durante la competencia del pasado 22 de marzo de 2026. Tras la valoración médica inicial y la realización de estudios de imagen complementarios, se ha determinado que el jugador presenta una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha, producto de un mecanismo indirecto con valgo forzado y rotación".

"El futbolista se encuentra ahora a la espera de una valoración por parte del área de Traumatología, con el objetivo de definir las pautas de tratamiento a seguir. El club informará oportunamente sobre la evolución del jugador. Desde la institución expresamos nuestro total respaldo y le deseamos una pronta y completa recuperación", finaliza el escrito difundido por la entidad ecuatoriana, que de este modo se despide ya de su estrella. Para cuando se recupere, ya estará en España.

Primera baja por lesión confirmada en el Sevilla FC para el inicio de la 2026/2027

Sin duda, esta grave lesión de Patrik Mercado se ha convertido en toda una bomba informativa que ha hecho temblar al ya de por sí agitado barrio de Nervión, justo en el día de la destitución del entrenador Matías Almeyda y a la espera aún de que el Sevilla FC pueda cerrar un acuerdo con el favorito para ser su sustituto, Luis García Plaza. No podrá hacer la pretemporada, tardará al menos dos meses en estrenarse en la 26/27 y verá multiplicadas las lógicas dificultades de adaptación a un cambio de país, de equipo, de liga y, sobre todo, a un notable aumento de la exigencia competitiva.

Cabe recordar que el mediapunta de 22 años es uno de los tres fichajes que Cordón tiene adelantados para el curso que viene y el único que exigía acometer un desembolso económico, pues los otros dos refuerzos atados son a coste cero, los defensores Juan Iglesias (Getafe CF) y Arouna Sangante (Le Havre); y lo mismo ocurre con el que todo apunta a que podría ser el cuarto, el ya mencionado pivote rumano Marius Marin (Pisa SC).