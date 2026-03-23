Saltan las alarmas con Patrik Mercado

El primer fichaje confirmado para la 26/27 se lesionó con Independiente del Valle y se pierde los partidos de Ecuador en este parón

Patrik Mercado, primer y único fichaje confirmado para la 26/27 en el Sevilla FC, se ha lesionado esta madrugada durante el partido entre Técnico Universitario e Independiente del Valle, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Pro Serie A ecuatoriana y que los negriazules acabaron ganando por 1-2 sin su gran estrella. La acción ocurrió a los nueve minutos, cuando el de Tena se internaba en el área y, en lugar de forzar penalti, saltó para evitar una entrada del defensor local Mauricio Cagua, haciéndose daño en la caída. Un mal apoyo le hizo echarse enseguida la mano a la pierna derecha.

A falta de pruebas que determinen el alcance de la dolencia, saltaron las alarmas en el país centroeuropeo, pues se teme una afección importante en la rodilla, aunque el mediapunta se tocaba en la parte posterior, por lo que también podría tratarse de algo muscular o tendinoso. Mercado aguantó hasta el minuto 17, aunque tuvo que pedir el cambio y fue retirado en camilla. Este lunes se someterá a los exámenes médicos para evaluar el periodo de baja, si bien se da por hecho que, como poco, se perderá los dos encuentros amistosos de la 'Tri' en este parón Fifa: el viernes 27 de marzo a las 21:15 horas contra Marruecos en el Metropolitano de Madrid y el martes 31-M a las 20:45 h con Países Bajos en el Philips Stadion de Eindhoven.

Titular en las seis entregas oficiales de la presente 25/26, Patrik cerró la 24/25 con siete goles y once asistencias en 48 partidos. El Independiente del Valle, campeón de la última edición del torneo liguero, marcha ahora mismo líder de la tabla, con 13 puntos de 18 posibles. Hasta el 30 de junio de 2026 se quedará con el atacante, su jugador-franquicia, al que ya busca recambio... con las arcas llenas.

Segunda venta más importante de la historia de IDV

El traspaso de Patrik Mercado al Sevilla FC, cerrado a principios de este año por unos seis millones de euros (con bonus incluidos), es el segundo más alto de la historia reciente de Independiente del Valle. El mediapunta y extremo de 22 años se queda únicamente por detrás de Kendry Páez, vendido el verano pasado al Chelsea por 10 millones, aunque el de Guayaquil se marchó cedido en la primera vuelta de este curso al Estrasburgo, club asimilado por los londinenses, y en la segunda al River Plate argentino.