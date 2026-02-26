El Sevilla anuncia oficialmente el fichaje de Patrik Mercado: los detalles de la operación

El club nervionense ha comunicado el principio de acuerdo con Independiente del Valle que se ejecutará el próximo mercado estival, cuando el joven centrocampista pasará a formar parte del plantel sevillista por una cantidad asumible

A tres días de la disputa del derbi contra el Betis, el Sevilla ha dado un golpe de efecto con el anuncio este mediodía del primer fichaje para la próxima temporada. De este modo, el club nervionense ha comunicado un principio de acuerdo con el Independiente del Valle para el traspaso de Patrik Mercado, centrocampista de 22 años y nombrado mejor futbolista de Ecuador en el último curso pese a su juventud.

En este sentido, ha aclarado que una vez pactada la compra de sus derechos todo queda sujeto a la ejecución del traspaso por parte nervionense en la ventana de transferencias y que, obviamente, no se sumará al Sevilla hasta que se consume el pase en el próximo mercado.

El comunicado oficial del Sevilla

Dicho de otro modo, el Sevilla lo ha cerrado completamente todo a la espera de liberar masa salarial y de disponer de fichas extracomunitarias, lo que no resultará un problema ante la salida cantada de Alexis Sánchez o la próxima nacionalidad de Marcao.

"El Sevilla FC e Independiente del Valle han alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador Patrik Mercado (Tena, Ecuador, 22 años), sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del Sevilla. El centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026/27", señala el comunicado oficial del Sevilla, que desgrana los hitos del futbolista en su todavía corta carrera.

"Mercado ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador. En dicha temporada 24/25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados", apunta el club de Eduardo Datom que destaca también que "ha disputado ya tres encuentros como internacional absoluto con Ecuador, todos de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en el cual la Tricolor ha quedado encuadrada en el grupo con Alemania, Curazao y Costa de Marfil".

Las cifras del acuerdo por Patrik Mercado

Aunque como es habitual el Sevilla no ha desvelado las cifras, el montante de la operación asciende a unos seis millones de euros tras alcanzar un acuerdo con el IDV. Antes ya había convencido al futbolista, cuyo años de contrato tampoco se han hecho oficiales a la espera de que se ejecute el traspaso en verano. Un movimiento raudo e inteligente de Cordón para firmar a la gran perla del fútbol ecuatoriano.