El consejo al Sevilla de Escudé para el derbi contra el Betis: "Jugar como el Bodo/Glimt"

El excentral sevillista apunta que los nervionenses deben comportarse en La Cartuja como el equipo noruego ante el Inter, resaltando que la plantilla alberga "calidad de sobra" para ser eficaz en las áreas

Julien Escudé disputó numerosos derbis durante su larga y fructífera etapa en el Sevilla y se erige, sin duda, en voz autorizada para analizar el duelo cainita del próximo domingo en La Cartuja, en el que no descarta ningún escenario aunque el Betis supere sensiblemente al Sevilla en la tabla.

"El Betis está haciendo un buen trabajo y el Sevilla está luchando para mantener el nivel y la ilusión para sus aficionados. Nunca se sabe lo que puede pasar y es lo que me gusta en un derbi. Es como una final que se juega en detalles, en ilusión, en ganas y en 90 minutos pueden pasar muchas cosas", apuntó el exentral, que, consciente de los recursos de cada equipo, le dio un consejo a los nervionenses para poder plantar cara a los de Pellegrini: jugar como el Bodo/Glimt, equipo noruego que ha eliminado en la Champions al Inter de Milan tras ganar el martes 1-2 en Italia.

Escudé señala al Sevilla el camino para puntuar en La Cartuja

"El Sevilla tiene que defender bien, muy juntitos y trabajar en bloque, como el Bodo/Glimt, que corren juntos, suben juntos y bajan juntos, una cosa excepcional", señaló en Radio Marca el galo, que, de esta forma, dio la clave para sumar en el feudo bético, convencido de que también tiene sus armas.

"El Sevilla se tiene que centrar en eso. Tiene que ser eficaz en las áreas. Están capacitados, porque hay calidad de sobra en la plantilla. Cuando las cosas se tuerzan un poquito, porque va a pasar, hay que tener en el campo esa seriedad y confianza en que después irá mejor durante el partido", apuntó Escudé, que incidió en el factor mental y en la importancia del derbi.

Escudé: "Es fundamental que se miren a la cara y digan que lo han dado todo"

"Los tres puntos son importantes de cara a LaLiga y esa victoria en Getafe da un respiro, pero un derbi no es un partido como otro. Se juegan más que tres puntos. El jugador estará intentando competir para ganar, pero también para ganar al eterno rival. Tiene que liberarse después y no tener la sensación de no haberlo dado todo durante el partido. Que todos se miren a la cara y digan que se lo han dejado todo", apuntó el exsevillista, que da por hecha la motivación en el vestuario y que señala la trascendencia de medir bien las emociones y el ímpetu.

"En eso yo creo que el míster es muy bueno a nivel de motivación, pero sin pasarse. Le ha costado últimamente al Sevilla mucho tener templanza y gestionar la confianza. Una cosa es tener ganas y otra tener prisa. Eso creo que va a ser la medición que tiene que tener el Sevilla el domingo en el campo del Betis", explicó Escudé, que, en este sentido, ve acertada la decisión de no entrenar a puerta abierta.