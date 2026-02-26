La única posibilidad del Sevilla de puntuar en el derbi contra el Betis

Las opciones nervionenses en La Cartuja pasan por dar continuidad al cambio de propuesta de Almeyda en los últimos partidos para redundar en lo básico ante un Betis con más recursos en el intercambio de golpes

El derbi hispalense guarda numerosas similitudes con las idiosincrasia propia del Área Chica por la elevada carga emocional y la necesidad de gestionarla para responder a la exigente cuota de solidez y concentración para no despeñarse por culpa del frenesí descontrolado y mal entendido.

En este sentido, no cabe duda que al Sevilla le beneficia el factor pasional para rebajar la desigualdad sobre el terreno de juego y entrar en un plano que podría beneficiarle a sabiendas de que el Betis cuenta con más recursos en casi todas las facetas, sobre todo en las que se deciden los partidos.

No obstante, las emociones tan solo ejercen de base sobre la que sustentar una propuesta ajustada a la realidad actual de los nervionenses y al potencial del eterno rival y, desde luego, no pasa por emular el planteamiento de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla debe ajustarse a sus limitaciones para disponer de posibilidades

Este Sevilla no cuenta con fundamentos a día de hoy para intercambiar golpes con el Betis ni para proponer fuera de los márgenes de un exhaustivo control de daño. No quiere decir que le entregue completamente el balón a los de Pellegrini, sino que actúe en consonancia con sus posibilidades, sin exponer en demasía ni realizar ninguna concesión que ofrezca facilidades a un rival que no las desaprovecha.

De esta forma, las posibilidades del Sevilla de salir de La Cartuja con puntos pasan por el viraje realizado por Almeyda en los dos últimos partidos, con el equipo más arropado, las espaldas mejor guardadas y menos pretensiones protagónicas tanto en cuanto causaban más desajustes que alegrías.

Y es que las opciones de conseguir el objetivo de este Sevilla se levantan sobre rigurosidad defensiva y dejar la portería a cero, y, solo a partir de ahí, tratar de pegar en las contadas ocasiones de las que se dispongan, como contra el Getafe.

La clave del Sevilla en el derbi: no cometer ningún error de los suyos

Menos es más para los nervionenses, porque en lo básico está la clave para resurgir, en estar pertrechado pero sin renunciar a mostrarse, y, sobre todo, en no cometer ningún error que, como en muchos partidos de este curso, derrumbe todo el trabajo realizado.

Valga como ejemplo del último duelo cainita, en que los naipes sevillistas se precipitaron por un fallo garrafal de Mendy en el centro del campo maximizado por Fornals para abrir el marcador, como reflejo de que el Betis no perdona ningún desliz por su capacidad para resolver y estará al acecho por si el Sevilla vuelve por sus fueros. Y es que en la situación actual la realidad marca que el Sevilla, dentro de sus limitaciones, debe hacer todo bien para cambiar el signo del derbi.