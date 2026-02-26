Pablo Fornals se sincera sobre el Sevilla antes del derbi

Fornals espera un derbi apretado y desvela que el plan bético pasa por asumir el control desde el principio ante un Sevilla "muy físico que dificulta generar" y que cree que debería estar más arriba en la tabla

Pablo Fornals se convirtió en protagonista del primer derbi de la presente temporada al abrir el marcador con robo y jugada personal para anotar un golazo que decantó el partido en favor del Betis.

Un tanto que le recuerdan por la calle en vísperas del duelo cainita de este domingo y que recuerda como uno de los tantos más importantes de su carrera por el significado y el escenario.

"Igual el más bonito no, pero de los más significativos en mi carrera seguro que sí. Además es que, ostras, la gente ya te lo recuerda, "marca otro gol como el que metiste en la ida". Sé que es un gol que cuando pasen muchos años y ya no me dé para jugar al fútbol y visite Sevilla o visite el club o algo, seguro que la gente me lo recuerda. Estoy contento de ser un pedacito de historia del Betis", señaló en Informe Morrocotudo Pablo Fornals, que dejó claro qué partido debe hacer el Betis para llevarse los tres puntos.

Fornals revela que el Betis intentará "llevar a iniciativa" en el derbi

"En todos estos partidos sobre el papel puede haber un favorito, por jugadores, por la posición en la tabla o por el momento en el que venga cada equipo, pero la realidad es que son partidos muy apretados, partidos en los que ninguno de los dos equipos se quiere equivocar, en los que un mínimo detalle te hace ponerte arriba o abajo en el marcador", señaló Fornals, que pide un Betis 'mandón' en La Cartuja: "Tenemos que hacer un partido serio, defensivamente bueno, como los que venimos haciendo, e intentar llevar la iniciativa, ya que es nuestro campo".

Y es que, pese a la distancia en la tabla, no se fía en absoluto de un Sevilla al que considera con más potencial del que refleja la clasificación.

"Yo espero un Sevilla como está siendo, un Sevilla que, físicamente, es un equipo importante, que hace un marcaje al hombre en medio campo por el que cuesta encontrar espacios y generar situaciones en las que tener ventaja con el balón. Es lo que sentí en el primer partido", apuntó el centrocampista, que ve a los nervionenses más arriba por plantilla.

Fornals resalta el potencial de la plantilla sevillista

"Creo que no están en la tabla donde deberían o se supondría que tendrían que estar por el nivel de jugadores que tiene, pero hay que ganar partidos y eso no te lo da los nombres, sino meter la pelotita donde es", afirmó con sinceridad sobre el Sevilla el futbolista bético, que resalta el ambiente sin parangón del derbi en los días previos.

“Yo he estado también en Málaga, en la que casi todo el mundo es del Málaga, pero aun así hay gente de otros equipos, pero estar en Sevilla y que todo el mundo sea del Betis o del Sevilla es algo que sorprende y lo que se vive en el derbi de aquí no ocurre en otros lados, como cuando hay enfado si no se entren a puerta abierta antes del partido", apuntó.