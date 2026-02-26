Del Nido Carrasco y Ángel Haro, unidos por el "mejor derbi del mundo"

El Salón Consistorial ha sido testigo del encuentro de ambos presidentes previo al derbi sevillano, que busca prevalecer los sentimientos deportivos

El Gran Derbi ya se empieza a vivir por las calles de Sevilla, ya que apenas quedan días para que ruede el balón en el Estadio de La Cartuja y se pueda conocer quién será el equipo que demuestre su superioridad frente al eterno rival. Para esta ocasión, hay cosas muy claras, siendo una de ellas la mejor situación del Real Betis a nivel clasificatorio, que ya se encuentra pensando en poder darle caza a los puestos de Champions League, un hito únicamente logrado en una ocasión. En el Sevilla FC, los objetivos son distintos, y el poder tener un respiro respecto a los puestos de abajo se antoja vital.

Aunque, si hay algo claro, es que un derbi es algo particular y que no entiende de dinámicas. Muchos son los factores que afectan en este encuentro, donde muchas veces el aspecto emocional y motivacional vence de sobremanera al meramente deportivo. Es por eso que, como se suele decir, el primer gol lo deben de meter los aficionados, que intentarán inyectar ese "veneno" de El Gran Derbi desde primera hora de la mañana. Además, los verdiblancos tendrán la ocasión de hacerlo desde un día antes, debido a que se va a celebrar un entreno a puertas abiertas en el feudo verdiblanco.

Lo importante es que, al final del todo, los aficionados estén hablando de todo lo que ha pasado en el césped y no de cualquier otro altercado que ya se ha visto en más de una ocasión. Para dar esa imagen de unión, en el Ayuntamiento de Sevilla ha tenido lugar el encuentro entre los presidentes de ambas entidades junto al alcalde de la ciudad de Sevilla José Luis Sanz. En la Sala Capitular es donde se ha producido este momento, que también ha contado con la presencia de la Delegada de Deportes Carmen María Tena.

"Por el mejor derbi del mundo". Esas fueron las palabras del alcalde de la ciudad hispalense, dejando claro lo que se busca para este partido. Si por algo destaca el mismo, es por esa guasa sevillana a la hora de afrontarlo, ya sea en las horas previas o en los análisis posteriores. Ese espíritu deportivo es el que se intenta para que se puedan vivir de nuevo esas escenas tan bonitas vistas en la capital de Andalucía. Hace apenas unos días, fueron los Biris Norte los que protagonizaron un pequeño episodio en el Estadio de La Cartuja, algo que se tiene que evitar para que prevalezca lo meramente futbolístico.