La decisión de Disciplina con Djené perjudica directamente al Betis

El primer partido tras el derbi, ante el Getafe, ha deparado una noticia negativa para los verdiblancos provocada por la resolución de Disciplina sobre la sanción a Djené tras su dura entrada a Suazo

Obviamente, en el seno del conjunto verdiblanco están plenamente centrados en el derbi del domingo y no se piensa en otra cosa que imponerse al Sevilla, lo que no significa que no se produzcan circunstancias ajenas a este partido que salpiquen su actualidad más allá de la cita más esperada en La Cartuja a día hoy.

La ambición del Betis de entrar en Champions le obliga a ganar un elevado índice de partidos una vez que concluya el duelo cainita, el primero de ellos en el Coliseum frente al Getafe el sábado 7 de marzo.

La resolución de Disciplina con Djené afecta al Betis

Un partido ya de por sí siempre complicado que deparó una mala noticia reciente para los intereses, pues José Bordalás contará con un hombre clave en su sistema después de la resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. Y es que la tibieza del organismo federativo a la hora de sancionar la dura entrada de Djené en el partido contra el Sevilla genera un problema añadido a los verdiblancos.

Cabe recordar que el defensa togolés, reconvertido a pivote, fue expulsado en la cita contra los nervionenses del domingo antes de la media hora por una entrada peligrosa que podría haber causado mucho daño a Gabriel Suazo por la fuerza empleada en el choque. Busquets Ferrer no se lo pensó dos veces y expulsó de manera justa con roja directa al futbolista, lo que condicionó el encuentro y de lo que supo sacar provecho el Sevilla para llevarse los tres puntos.

El colegiado recogió en el acta que el motivo había sido por hacer "una entrada dura sobre un adversario haciendo uso de fuerza excesiva y el adversario necesitó asistencia médica, pero pudo continuar en el partido". Ya solo quedaba por conocer la decisión de la RFEF acerca de la sanción impuesta, lo que también afectaba al Betis por la cercanía de su visita al feudo azulón.

Djené solo se perderá el choque contra el Real Madrid

Finalmente, el castigo al futbolista del Getafe ha sido de un solo partido en base a este argumento: "Un partido de suspensión por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD".

Por tanto, Djené, como ya recogió este medio, solo se pierde el partido contra el Real Madrid de la jornada 26, pero, en cambio, la duración del castigo sí le permitirá estar en un duelo tan importante como el que le enfrenta a los verdiblancos, por lo que la decisión perjudica a los intereses del conjunto heliopolitano.