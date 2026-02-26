Natan: "Antes de irme del Betis, quiero salir con un título"

El central brasileño ha hablado, en exclusiva, con ESTADIO Deportivo para hablar sobre lo que está deparando su etapa en el Real Betis y su futuro en los días previos al derbi sevillano

El Real Betis ya se encuentra a las horas previas de un auténtico partidazo, como es el "Gran Derbi". La capacidad de movilización que tiene este partido en la ciudad de Sevilla es inmenso y todo con un objetivo, el poder demostrar la superioridad frente al eterno rival. Los encargados de hacer que los deseos se hagan realidad serán los protagonistas que estarán en el césped del Estadio de La Cartuja. Mucha es la expectación entre la afición bética ya que ven como la vitola de favorito va para la entidad verdiblanca, teniendo incluso una ocasión perfecta de hacer historia.

Una de las claves de este encuentro será el apartado defensivo, teniendo el equipo de Manuel Pellegrini la obligación de poder frenar a las armas ofensivas del equipo sevillista. ESTADIO Deportivo ha tenido la oportunidad de poder hablar, en exclusiva, con uno de los líderes de la zaga verdiblanca y que se ha asentado a las mil maravillas en el club, como es Natan. En esta primera parte de la entrevista, ha querido dejar claro lo importante que es el Betis para él, llegando a dejar claro la importancia que el clima tiene en su estado de ánimo. Con la visita de Antony durante la entrevista, también ha hablado sobre su futuro en la entidad.

- Hubo el pequeño bache de la Copa del Rey, pero el equipo ha sabido levantarse e, incluso, se atreve a soñar con los puestos de Champions League.

- Sí, ese partido fue un poco raro. Perdimos en casa, en una competición que teníamos ilusión de llegar más lejos. Pero ya pasó. Tenemos que trabajar, levantar la cabeza y seguir adelante. Venimos de una buena racha, venimos de buenas victorias y de grandes partidos. Ojalá poder mantenerla.

- Líder de la zaga del Real Betis e indiscutible para muchos aficionados. ¿Cómo se siente?

- Me siento muy bien. Estoy feliz aquí. Me siento en el mejor momento de mi carrera. Jugando me estoy sintiendo bien y quiero jugar siempre. Siempre hablo con el míster de que quiero jugar siempre. No necesito cambiar o descansar.

- En el entreno, habéis felicitado a Manuel Pellegrini por su premio MVP. Todos estáis con el míster, ¿no?

- Ha dicho que va a pagar una cena y que este premio es para nosotros. Le felicito, que lo merece mucho.

- A nivel personal, como ha comentado antes, está en uno de los mejores momentos de su carrera. Ahora, en Sevilla, el clima está acompañando. ¿Le gusta la ciudad?

- Me encanta. Como soy de Brasil, me gusta el calor y el sol. En Sevilla es parecido. En invierno hace 24º o 25º. Es perfecto para mí. (...) Entrar a la piscina. Hacer una barbacoa en casa tranquilo con los amigos. Me gusta mucho.

- Cuando se habla de que debe de haber una venta importante este verano, ¿le ha dicho ya al presidente que no es candidato y que se queda aquí?

- Mi cabeza está centrada. Lo más importante es ganar el derbi y estar centrado en el próximo partido. Dejamos esto para mis representantes y el club. Estoy feliz y contento aquí. Si salgo, quiero salir con mi nombre escrito en el club.

- Antony ha hecho una pequeña visita durante la entrevista. Es uno de los ejemplos que ha expresado que disfruta mucho de Sevilla y que se despierta cada día con una sonrisa.

- Siempre hablo con él. Antes estaba en Inglaterra y estaba en un gran equipo también, pero no estaba contento. Los jugadores tenemos que estar felices al despertar, salir a entrenar y trabajar todos los días. Si te despiertas por la mañana con ganas de trabajar, miras al sol y tienes un buen tiempo, cambia bastante. Las cosas empiezan a pasar bien en el campo.

- Hablando ahora de Pellegrini, que siga renovando es una gran noticia, ¿no?

- El míster es un grande. Cada día aprendemos bastante con él. Es un gran entrenador. Estoy contento con su renovación y ojalá que pueda pasar mucho tiempo aquí con el Real Betis. Es un hombre que va a tener su historia en el club. Si él tiene ganas de trabajar siempre, se va a querer quedar más cuatro o cinco años trabajando con el Betis (...) Si depende de él, no va a salir.

- Está el equipo bien posicionado en la Europa League, ¿ya habla el vestuario de intentar ganar ese título?

- El año pasado llegamos a una final europea y la perdimos. Tenemos ganas de jugar. Sabemos que es difícil la Europa League, pero vamos a estar con ganas. Cada partido queremos ganar. Ojalá que podamos llegar lo más lejos posible.

- ¿Se ve levantando un título con la camiseta del Real Betis?

Tengo muchas ganas. Para todo jugador, ganar un título con el equipo es muy especial. Y, con esta afición, va a ser bastante especial. Antes de irme del club, quiero salir con un título.