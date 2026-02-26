Fidalgo se ilusiona con el Betis - Sevilla, pero lanza una advertencia: "Yo me fui expulsado"

Fidalgo, debutante en el derbi pero con enorme experiencia en partidos de esta índole, descuelga el cartel de favorito al Betis pese a sus sensaciones, avisa de que al Sevilla le ayudaría "a salvar su temporada" y pide tranquilidad dentro de "los nervios" inevitables antes de estos duelos

Álvaro Fidalgo se estrenará este domingo en el derbi hispalense y, a priori, lo hará de inicio después de haber sido de la partida en los tres últimos choques merced a una adaptación inmediata al esquema de Pellegrini.

Una cita que afronta con una ilusión inmensa, pero también con la prudencia que le otorga la experiencia de haber disputado en México 46 partidos de máxima rivalidad ante Pumas, Chivas y Cruz Azul. En este sentido, conoce la importancia de mantener la mente fría dentro de lo posible y lanza una advertencia coherente en la que descuelga el cartel de favorito a los verdiblancos.

"Yo viví un momento difícil en un clásico y me fui expulsado por llegar tarde a un balón. Con los años aprendí todas esas cosas. El ambiente te hace venirte arriba, ilusionarte, crecerte, los ojos se te iluminan cuando cantan el himno... pero tienes que tener ese punto de tranquilidad, de saber jugar y de no llegar tarde. Hay que encontrar el equilibrio, porque no es un partido más. Es más emocional. El que diga que no está nervioso antes de ese partido, miente. Estoy muy ilusionado con jugar", apuntó en As el centrocampista asturiano, al que ya le han hablado maravillas de derbi.

Los compañeros han avisado a Fidalgo lo que le espera en el derbi

"Los compañeros me dijeron que no habían vivido nada igual en su vida. Y eso me lo dicen jugadores que jugaron grandes cosas. Eso hace que te entren muchas ganas de vivirlo. Disfrutar eso como jugador debe ser increíble", señaló el 'Maguito', consciente de las ventajas del Betis por jugar en casa y la situación de cada equipo, pero que recuerda que la carga emocional iguala mucho este tipo de partidos.

."Vengo de jugar muchos clásicos, de jugar partidos muy calientes... Si algo aprendí es que en estos partidos todo se iguala porque es un partido muy emocional. Nadie quiere perder y todos van con el cuchillo entre los dientes. Tenemos a nuestra afición y es un plus muy grande, a veces siento que es incluso diferencial, pero no me gustaría decir que somos favoritos", señaló.

Además, Fidalgo realizó una radiografía exprés del Sevilla de Almeyda, resaltando lo mucho que se juega en el derbi: "Es un equipo muy físico, con jugadores de muchos duelos. Firmaron una buena victoria contra el Getafe, pero no importa tanto el momento en que se llega. Buscarán la victoria porque ayudaría mucho a salvar su momento y su temporada. Sabemos lo que se están jugando y cuando más herido está el máximo rival, más peligroso es".

Fidalgo afirma que aún no ha alcanzado su mejor versión

Por otro lado, explicó el motivo de su rápida adaptación al Betis, a la par que cree que todavía no ha dado su mejor versión. "Me ha dado mucha confianza el club, el equipo y la afición. Me lo pusieron muy fácil, también el entrenador dándome confianza y minutos. Me encuentro cada vez más cómodo. Creo que aún no he dado todo lo que puedo dar, pero es cierto que estoy contento con el rendimiento de estos primeros partidos. Fue una buena bienvenida", indicó.