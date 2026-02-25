Fidalgo se estrena en el Betis - Sevilla como ganador consumado de derbis

Fidalgo se estrenará el domingo en un duelo cainita como 'nueva arma' para Pellegrini, pues lo afronta con amplia experiencia en choques de máxima rivalidad y carga emocional por los numerosos que ha disputado en México con un balance demoledor

El derbi del próximo domingo contará con un debutante en el bando verdiblanco por el fichaje en el mercado de enero de Álvaro Fidalgo, que en muy poco tiempo se ha hecho con un sitio en el once de Pellegrini y que, salvo sorpresa, saldrá de titular en el Betis-Sevilla que se disputará en cuatro días en La Cartuja.

El 'Maguito' se estrenará en el duelo cainita que se disputa en La Cartuja, pero sabe perfectamente cómo se afrontan partidos de máxima rivalidad, porque aterrizó en la capital hispalense después de haber jugado numerosos encuentros de esta índole en su larga etapa en el fútbol mexicano, donde también se viven con intensidad.

Fidalgo disputó hasta 46 encuentros de máxima rivalidad con Club América

No en vano, el Club América alberga en su calendario dos derbi locales en Ciudad de México, contra Cruz Azul y Pumas, y un 'clásico' nacional contra Chivas de Guadalajara y, como apuntan a ESTADIO Deportivo desde México en todos hay una carga emocional elevada, sobre todo el que lo enfrenta con Pumas de la UNAM.

En este sentido, Fidalgo, en su extenso periplo en el país azteca, ha acumulado numerosos duelos contra eternos rivales, más concretamente un total de 46 en diferentes competiciones, y lo cierto es que su balance positivo le permite debutar en el duelo hispalense como un ganador de derbis.

Alto porcentaje de éxito en derbis locales

De hecho, se ha impuesto en 20, cerca de la mitad de la totalidad y solo ha perdido en doce ocasiones. Además, Fidalgo ha participado activamente en múltiples victorias y ha sumado en el apartado goleador con cuatro dianas y tres asistencias.

Así las cosas, en el derbi señalado como el más pasional, ante Pumas, el 'Maguito' presenta un saldo favorable de cinco victorias, tres empates y tres derrotas, lo que supone casi un 50% de éxito.

También son satisfactorios sus números contra Cruz Azul, equipo contra el que se ha jugado títulos Álvaro Fidalgo, tanto en cuanto ha ganado en siete de los cruces, empatado seis y perdido cinco.

Dominó el 'clásico' contra Chivas

Más allá de la rivalidad local, Club América también tiene su particular Real Madrid-Barcelona con el enfrentamiento ante el Chivas de Guadalajara, que levanta pasiones a nivel nacional, y del que también guarda buenos recuerdos el actual futbolista bético.

No en vano, Fidalgo dejó unas magníficas estadísticas a su espalda, con ocho victorias, cinco empates y únicamente cuatro derrotas en un total de 17 encuentros. Es decir, que también acarició el 50% de triunfos en un choque de máxima rivalidad.

Por ende, aunque nunca ha vivido el ambiente del derbi sevillano, diferente al de cualquier otro partido, no le temblarán las piernas, pues acumula experiencia en estas lides, en partidos de alto nivel y con una elevada carga pasional.