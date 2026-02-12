La promesa de Álvaro Fidalgo: "Mucho más"

El mediocampista se abona "a dar y crecer todavía" en La Cartuja, donde ha caído en "un club maravilloso" que "tiene todo" lo que buscaba a sus 28 años

"Ha sido una semana y media muy intensa desde que llegué, con una primera parte mala y una segunda buena. Alguno me decía 'es una buena clase sobre lo que es el Betis en una semana'. Lo de la Copa del Rey sigue doliendo por cómo se dio, pero, al menos, cumplimos en LaLiga con una victoria muy buena en el Metropolitano para seguir quintos. Se vienen partidos complicados y pudimos levantarnos como equipo, pues, más allá del resultado, las sensaciones fueron muy malas el primer día. Nos recuperamos e hicimos un gran partido el domingo", apuntaba este jueves Álvaro Fidalgo en Radio Sevilla.

Sobre su decisión de vestir de verdiblanco, insistió en que "es un club que viene haciendo las cosas de forma increíble", por lo que representaba "una oportunidad" que quiere "aprovechar para dar un paso" en su carrera. Y una clave es el entrenador: "Desde que llegué me da mucha libertad para tomar decisiones en el campo e intentar que el talento salga. Te transmite confianza desde el minuto uno, y se vio el domingo, cuando me dio la oportunidad de jugar 80 minutos en el Metropolitano, y también el jueves, apenas dos días después de llegar. Luego ya depende de lo que hagas en el campo".

Y es que, antes de abordar otros asuntos, el ex de Club América guardará en su corazón: "Me acordaré toda mi vida de Manuel, porque me ha hecho debutar en Primera división. Se nota el respeto que le tiene el vestuario, y eso habla de lo bien que lo ha hecho todos estos años. Por mi parte, estoy muy contento por el partido del domingo, pero tengo mucho mucho más por dar y por crecer. Es uno de mis objetivos aquí. No sé hasta dónde llegaré en mi carrera, pero al máximo que haya podido crecer con eso me voy a quedar. Por eso di este paso a un club maravilloso que tiene todo para eso mismo, que es lo que quiero".

Selección mexicana: "Lo entiendo perfectamente"

Sobre las palabras de Héctor Herrera, que dijo que él no llevaría a jugadores que no nacieron en México al 'Tri', añadió: "Para nada es un enemigo Héctor; en realidad, tenemos una relación muy buena. En esto al final una cosa no quita la otra; lo entiendo perfectamente. Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de vista de Héctor y tengo una relación excepcional con él, aparte de una admiración".

Por eso, no se lo tendrá en cuenta: "Es su opinión y la respeto totalmente. Es parte del fútbol; le agradezco que lo diga públicamente, pues es un jugador que siempre ha sido importante para la selección mexicana. Su opinión es válida como cualquier otra. No pasa absolutamente nada. Yo estoy abierto a ir, por supuesto".

'Maguito'

"Es un apodo que recuerda cuando llegué muy joven allí. Mi físico todavía era de jugador más pequeñito y empezó el tema del 'Maguito'; también por que me gusta darle un buen trato al balón. Empezó ese apodo y es ya algo cariñoso", sentencia el ovetense.