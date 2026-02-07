El claro indicio con vistas a verano del fichaje de Fidalgo: sobra un 'playmaker'

En La Cartuja adelantaron a enero el apalabrado fichaje a coste cero del ovetense, que supondrá casi seguro una baja estival por dentro, donde quedarían cinco futbolistas para dos posiciones

Debutó ya Álvaro Fidalgo el jueves ante el Atlético de Madrid con la camiseta de un Real Betis que tenía apalabrado ya para verano su incorporación a coste cero, dado que terminaba contrato el próximo 30 de junio de 2026. Las lesiones de otros creadores de juego en verdiblanco como Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, que estaba obligando a exprimir a Pablo Fornals, convenció a Manuel Pellegrini de que resultaba prioritario adelantar la incorporación del ovetense, lograda por la comisión deportiva a precio módico: menos de dos millones de euros.

Conseguido tapar el agujero más próximo, no cabe duda de que la contratación estratégica del ahora dorsal 15 supone un indicio claro de lo que ocurrirá dentro de 5-6 meses. Y que no es otra cosa que la previsible salida de uno de los cinco 'gallos' que quedarían, demasiados a priori para el mismo corral. Sin contar con los pivotes puramente defensivos (Sergi Altimira, Marc Roca y un Sofyan Amrabat por el que, en principio, se intentará pujar para que repita cesión o se quede en propiedad).

Quedarían, por tanto, con contrato en vigor para ocupar una de las dos posiciones generadoras por dentro de la medular (mediocentro creativo y mediapunta) dentro del inamovible 1-4-2-3-1 de Manuel Pellegrini cinco futbolistas: Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Nelson Deossa (capaces de jugar en ambas), Gio Lo Celso e Isco Alarcón (generalmente solo como '10'). Todos pueden caer a las bandas como el castellonense al llegar o, en su día, un clon como Sergio Canales, aunque, en condiciones normales, por fuera la apuesta es por dos extremos puros.

Así, en circunstancias normales, los partidos importantes los jugarían Antony Matheus dos Santos y Ez Abde a pie cambiado como estiletes. Habrá que volver a evaluarlo todo para la 25/26, pero se hizo una inversión importante también en Rodrigo Riquelme y se promocionó a Pablo García, a quien no se ha dejado salir ni a principios ni a mediados de este ejercicio a préstamo o traspasado, como alternativas, por lo que, aunque puntualmente puedan aparecen mediocentros o mediapuntas escorados, no es la idea.

El futuro de Fornals y Lo Celso, en el aire por diferentes circunstancias

La llegada del 'Maguito', por tanto, supone con mucha probabilidad para el Real Betis una cobertura de espaldas (ya no a coste cero, pero sí a bjo coste) por la salida de uno de los futbolistas que ocupan las posiciones en las que se suele desenvolver el asturiano. Podría ser Nelson Deossa, por quien el Besiktas ofreció 15 millones de euros más bonus en el 'deadline day' invernal, pero lo lógico es pensar que ni el recién contratado centrocampista colombiano ni el hace poco renovado hasta 2028 Isco Alarcón serán las bajas ahí. Lo mismo para Álvaro Fidalgo.

Todas las miradas recaen en Giovani Lo Celso y Pablo Fornals. El rosarino, que tendría dos años de contrato por delante y cuyo rendimiento no responde a las expectativas, acaba de lesionarse y ser excluido de la lista UEFA, pues su regreso no se espera antes de dos meses, pues prefirió no operarse para llegar al Mundial 2026 con Argentina. Costó cinco millones y, si descolla en la magna cita y el Inter de Miami va de verdad, podría dejar una plusvalía pequeña y liberar uno de los mayores salarios. Por el castellonense, como avanzó ESTADIO Deportivo, se ha vuelto a interesar con fuerza la Premier League. Se decidió no atender esas ofertas fuera de mercado en todos los sentidos hasta julio-agosto.