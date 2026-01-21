Haro hace cuentas en la Europa League y defiende el "compromiso absoluto" de Amrabat

Para el mandamás heliopolitano, el de Huizen intentó forzar contra el Sevilla y el Barça antes de irse a la Copa de África, pero la realidad manda

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, consideraba este miércoles desde la terminal comercial del Aeropuerto de San Pablo que, "aunque hay bastantes bajas", el del PAOK "es un partido importante para el futuro, un compromiso importante del grupo", mostrándose seguro de que van a tener "un resultado positivo" y sellar la clasificación directa para los octavos de final de la Europa League: "Yo creo que el corte para estar entre los ocho primeros va a estar en torno a 17-18 puntos, con lo cual ganar en Grecia supondría prácticamente estar ahí. Como mucho creo que faltaría un puntito más".

El villaverdero, que comenzó mandando sus condolencias por el accidente ferroviaro en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de más de 40 personas, hizo "un balance claramente positivo" de la primera vuelta de los verdiblancos: "En cuanto a la Copa del Rey, estamos totalmente vivos, con una competición muy ilusionante, un partido en nuestra casa que iguala la eliminatoria ante un rival muy complejo como el Atlético de Madrid. En Europa League estamos ahí, creo que a un punto del primero. Y en LaLiga estamos en puestos europeos. Siempre uno puede pedir más, y obviamente hay que pedir más, pero estamos satisfechos".

Eso sí, sin excesos en ningún sentido. "Nosotros tenemos una hoja de ruta bien marcada; tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y esto es fútbol y es normal que, cuando el equipo gane, haya optimismo y, cuando el equipo pierda, pues haya cierto pesimismo o cierto replanteamiento de cosas. Pero nosotros tenemos muy claro, como órgano de administración, cuál es la hoja de ruta", zanja Haro, que abordó otros temas de plena actualidad.

Amrabat: su operación y su posible futuro en verdiblanco

"Bueno, establecer tiempos en temas médicos sabéis que es muy complejo, porque depende de cada persona. A mí sí me gustaría decir, digo porque lee uno algunas dudas, que hay un compromiso absoluto de Sofyan con el Betis. Evidentemente también quiere estar con su selección, pero recuerdo después de la lesión cómo vino una persona de su confianza para tratarlo, intentando llegar al derbi. También intentó jugar ante el Barcelona, pero al final, el cuerpo de alguna manera reacciona y no estaba bien. No estaba bien y lo hemos visto, ya que tampoco ha podido jugar con Marruecos prácticamente", apuntaba el presidente sobre Sofyan Amrabat, confirmando el deseo de que continúe: "Estamos hablando con él; nos encontramos muy contentos con su rendimiento. Ahora, que se ponga bien lo antes posible y que siga ayudando al equipo".

Aspiraciones reales del equipo

"Lo máximo que se puede aspirar es a ganar una Liga, evidentemente. Siendo realistas, o en el contexto donde se mueve el Betis, tanto económicamente como en todos los sentidos, el objetivo es estar lo más arriba posible. Creo que un quinto puesto es muy buena temporada y, por encima de eso, es una temporada excelente".

Nuevo Estadio Benito Villamarín

"Desde mi última intervención, que fue en la junta, explicando con detenimiento los plazos, se vienen cumpliendo escrupulosamente y, bueno, estamos cumpliendo la hoja de ruta relativa al estadio. Al final serán tres años, pero soy optimista con los plazos y con los números. La construcción ya se va a empezar dentro de poquito, lo que son los muros pantalla, mayo-junio, y cuando se va a ver un gran volumen de construcción es en torno a junio".