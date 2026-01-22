Puntos uno a uno del Real Betis en su visita al PAOK de Salónica en Europa League: A verlas venir y varios señalados

Pocos se salvan de la quema tras un partido infame de los heliopolitanos, que tiraron a puerta poco (2) y mal para encajar su primera derrota allende las fronteras españolas

Iba embalado el PAOK de Salónica, que llevaba seis partidos oficiales seguidos sin perder y tres sin encajar un gol, racha doble que ha aumentado, como la de invicto en su feudo (las 18 comparecencias de esta campaña y las cinco últimas de la pasada), pero no parece una coartada sólida, pese a los avisos de propios y extraños, para explicar la derrota por incomparecencia del Real Betis, que no hizo ni cosquillas (un tiro a puerta de Aitor Ruibal, otro de Ángel Ortiz y pare usted de contar) para encajar su primer traspié en competición continental, quinto de la temporada, que complica o, como poco, pospone el objetivo de asegurar la presencia en octavos sin pasar por el purgatorio del 'play off'.

Así jugaron los heliopolitanos

PAU LÓPEZ: 5

Mero espectador durante una hora, no pudo hacer nada con sendos testarazos a bocajarro, emergió en la recta final, sobre todo en un mano a mano con Taison. No pudo hacer nada en el penalti.

ORTIZ: 5

Se entiende bien con Pablo García, si bien no se asoció demasiado, más pendiente de la resta.

DIEGO LLORENTE: 5

Partido exigente en lo físico, sobre todo por actuar toda la defensa muy adelantada y por los cuerpeos con Giakoumakis. De menos a más para imponer su oficio y su contundencia.

VALENTÍN GÓMEZ: 5

Mejor en los cruces y las coberturas a su compañero en el eje de la zaga con Giakoumakis que en las vigilancias a éste cuando caía por su zona. Complicaciones, las justas.

RICARDO RODRÍGUEZ: 3

Inocuo en sus pocas subidas y demasiado laxo en la contención, soltó incomprensiblemente la marca de Zivkovic en el 1-0.

ALTIMIRA: 4

Desbordado en los duelos, más entonado en los pases que rompían líneas. Se cargó enseguida con amarilla.

DEOSSA: 4

Más atado al doble pivote de lo que le gusta, se fue soltando con el paso de los minutos, cuando intentó sorprender con varios disparos desde media distancia. Regaló algún que otro balón innecesario.

PABLO GARCÍA: 4

Precipitado en la mayoría de sus decisiones e impreciso en el pase.

FORNALS: 4

Le costó hacer daño entre líneas frente a rivales con pierna dura que no hacían prisioneros.

AITOR RUIBAL: 5

Tuvo la mejor ocasión del primer tiempo en su recuperado rol de extremo zurdo y colgó un centro muy peligroso que no fue aprovechado por Pablo García ni Fornals antes de marcharse pronto a descansar.

'CHIMY' ÁVILA: 4

Buena presión alta y generosidad en los metros finales para habilitar a los que llegaban desde atrás, jugándosela únicamente con tiros muy lejanos, pero cero peligro.

EZ ABDE: 5

Regresó tras la Copa de África y lo intentó, pero no desbordó casi nunca.

MARC ROCA: 4

No logró sostener la medular ni atinar en los pases.

LO CELSO: s.c.

Estuvo apenas seis minutos en el campo, retirándose aparentemente lesionado.

DANI PÉREZ: 4

Quiso tirar de personalidad, pero persiguió sombras.

MORANTE: 4

No anduvo fino en el pase y cometió el penalti de la sentencia.

MANUEL PELLEGRINI: 5

Con rotaciones obligadas, dispuso un once competitivo y reconocible, ordenando que se jugara en muy pocos metros al adelantar y juntar líneas. Se le cayó el plan en la segunda parte, cuando tiró de lo poco potable que tenía en el banquillo sin demasiado éxito.