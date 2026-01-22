Aitor Ruibal y Lo Celso, lesionados, agravan el panorama, pero Gio ya había tomado una decisión sobre su futuro

El polivalente capitán y el 'cerebro' argentino se perderán las próximas semanas de competición y dejan en cuadro a Pellegrini

El Real Betis aterrizará este viernes por la tarde en Sevilla con la obligación de que se sometan a pruebas médicas los dos últimos lesionados, Aitor Ruibal y Giovani Lo Celso, que tuvieron que retirarse antes de tiempo en Tesalónica, el rosarino apenas cuatro minutos después de sustituir a Pablo Fornals, y que, con sendas dolencias de tipo muscular, a falta de confirmación en las mencionadas resonancias y/o ecografías, les tendrán varias semanas alejados de los terrenos de juego. Se agrava, por ende, el panorama inmediato en verdiblanco, con la enfermería a rebosar y un calendario apretado, que empieza por Vitoria para seguir con Feyenoord, Valencia CF y un doble compromiso contra el Atlético de Madrid.

En cuadro para Mendizorroza: siete bajas seguras y varias dudas

Con las ausencias seguras de Aitor Ruibal y Giovani Lo Celso, al menos ocho futbolistas del Real Betis no estarán este domingo ante el Deportivo Alavés, dejando en cuadro a Manuel Pellegrini para confeccionar un once de garantías. Así las cosas, tampoco llegarán a tiempo Junior Firpo, 'Cucho' Hernández, Sofyan Amrabat, Rodrigo Riquelme e Isco Alarcón, mientras que Héctor Bellerín y Antony Matheus dos Santos serán dudas por sus respectivos problemas, de pubis en el caso del brasileño, cuyo entorno tranquiliza al respecto al beticismo. Vuelve de la sanción que le ha impedido estar en Grecia un Cédric Bakambu con pie y medio fuera, por otro lado.

Lo Celso ya tenía decidido que no iba a salir en este mercado

Aunque ahora debe estar unas semanas fuera por lesión y posiblemente no regrese ya hasta que el mercado invernal esté cerrado en las principales Ligas europeas, el futuro de Giovani Lo Celso no contemplaba un cambio de aires en esta ventana. Así lo decidió ya hace tiempo el rosarino, que lo ha comunicado a sus agentes para que éstos hablen con un Real Betis que, al parecer, es el que lo ha puesto en el escaparate, ofreciéndolo en algunos foros y escuchando ofertas por él con dobles dígitos. No ha habido nada de nada del Inter Miami, al menos que conste al '20', que no quiere mover un varal con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina y que, hasta este nuevo percance, estaba ilusionado con los retos que se avecinan ahora en clave de club y convencido de que, aparcadas de una vez las molestias físicas, iba a recuperar pronto su nivel.