Sobre una llamada de Luis de la Fuente a Ruibal: "Que me perdone Aitor, pero yo no le veo nivel para esta Selección"

El momento de forma del bético, sumando a su gran polivalencia, lo coloca en las quinielas para ir a la Selección; sin embargo, Luis de la Fuente destaca por tener un grupo muy cerrado, lo que lo antoja complicado

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, muchas son las especulaciones sobre el equipo que formará Luis de la Fuente, quien prácticamente tiene ya el equipo hecho y en cuyo núcleo duro habrá pocas novedades.

Antes de ello, el seleccionador español contará con una última oportunidad para realizar probaturas, si es que las necesita. Será en el mes de marzo, con motivo de la Finalíssima que España disputará contra Argentina el día 27 del citado mes.

Una semana antes, el 20 de marzo, Luis de la Fuente dará a conocer su convocatoria, una vez que la Real Federación Española de Fútbol -RFEF- comunique con anterioridad a los diferentes clubes e interesados la prelista para dicha cita.

Con todos los ojos puestos sobre el debate de la portería, donde Joan García demuestra semana tras semana que es merecedor de un hueco en los planes del seleccionador español, otros futbolistas nacionales se están ganando un hueco en las quinielas gracias a su actual rendimiento, como es el caso del bético Aitor Ruibal, quien a su polivalencia para jugar prácticamente en cualquier posición del campo suma, también, un excelente momento de forma, habiendo visto portería el pasado fin de semana en la victoria del Betis por 2-0 ante el Villarreal.

El de Joan García no es el único debate en la Selección, también se habla del bético Aitor Ruibal

En total, Ruibal ya acumula este curso cuatro goles y dos asistencias en 24 partidos, en un total de 1.416 minutos de juego. Al respecto hemos debatido en el programa de esta semana de La Prórroga de ESTADIO Deportivo, donde su conductor, el periodista de esta casa José Antonio Rivero ponía sobre la mesa la posibilidad de una llamada por parte de la Roja.

guiar… Si otras veces le criticábamos -a Luis de la Fuente- el tema de la meritocracia, yo creo que no se puede guiar ahora. Sobre todo a tan pocos meses, primero de jugar la Finalíssima y luego el Mundial. No se puede guiar Luis de la Fuente porque un futbolista concreto… Pero yo creo que él tiene ya más o menos hecho su bloque, salvó lesiones. Es verdad que Ruibal te soluciona muchas cosas en muchos sitios, pero yo creo que no está a ese nivel todavía de jugar en la Selección”. Puntualiza Murillo, eso sí: “También es verdad que he visto en la Selección a futbolistas que no me parece que tengan el nivel para jugar en la Selección”.

Aitor Ruibal, no; Pablo Fornals, sí

En la misma línea se muestra Alejandro Sáez, quien firma este artículo. “Que me perdone Ruibal, que creo que es un gran profesional y un tío que rinde en cualquier lado, pero yo no le veo nivel para la Selección española, y menos para esta Selección, que como ha dicho Óscar, Luis de la Fuente tiene su grupo, donde incluso jugadores que destacan mucho no van”.

“Yo a Aitor Ruibal no lo veo, sinceramente. Y no es por deméritos suyos, porque creo que es un gran profesional y que jugaría en los 20 equipos de Primera división. Bueno, en los 20 quizá no, pero jugaría en una gran cantidad de equipos de Primera división como titular… Pero no lo veo para esta Selección”.

Muchas menos dudas tienen ambos juntaletras, sin embargo, sobre otras opciones béticas, como bien podría ser el caso de Pablo Fornals, quien ya se estrenó en la anterior convocatoria. “Quizá necesita que haya alguna baja, pero ahí está”, apostillan.