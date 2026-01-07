La lista para la Finalissima de Luis de la Fuente ya tiene fecha

El técnico de la selección española tiene, por ahora, un fuerte dilema en su cabeza. Sobre todo, porque cada vez son más voces las que le piden un cambio en la portería viendo el extraordinario momento que vive Joan García, el meta del FC Barcelona

Si en un partido las cosas en el fútbol pueden cambiar de la noche a la mañana según entre la pelotita en una portería u otra, imagínense en tres meses. Pero también es cierto es que cada vez se lo están poniendo más difícil a Luis de la Fuente como seleccionador nacional.

Desde que tomara las riendas de la selección nacional absoluta, sus convocatorias siempre han tenido mucho morbo. Nombres como los de Sergio Ramos, Isco Alarcón y Aspas, entre otros, siempre han tenido un hueco en las ruedas de prensa previa a sus convocatorias.

Pues bien, en 2026 la vida sigue igual para él. Y el próximo 20 de marzo, el técnico español tendrá que ofrecer la lista para la 'Finalissima' contra Argentina. Un partido que ha creado muchísima expectación y que medirá a la campeona de Europa contra la campeona de América.

España pide a gritos la presencia de Joan García

Y si este duelo ha despertado un gran interés, en los últimos días la próxima lista de España le ha duplicado en este aspecto. Porque el nombre de Joan García ha dado la vuelta al mundo tras su soberbia actuación frente al Espanyol en el derbi catalán.

El cancerbero azulgrana fue la gran apuesta de Joan Laporta en el mercado de verano y todos los expertos coinciden en que se ha convertido en uno de los mejores porteros del mundo. Esto, unido a que Unai Simón no atraviesa por su mejor momento y el otro día fue criticado por el tanto de falta directa que recibió ante Osasuna, ha generado un nuevo debate en torno a la portería española.

Por ahora, tanto el meta del Athletic, como David Raya y Álex Ramiro han sido fijos en sus convocatorias. Por eso, se antoja inevitable que haya un sacrificado cuando el 20 de marzo ofrezca su lista definitiva. Si no es ninguno de estos tres, será el propio Joan García quien no encuentre el premio deseado a su trabajo con el Barça.

La prelista puede despejar dudas

Aunque dicha lista final será anunciada el próximo 20 de marzo, justo antes de la disputa de la jornada 29 en Primera División y siete días antes de la disputa del partido que enfrentará a España con Argentina, el 5 de marzo la RFEF ofrecerá la prelista para dicho certamen siguiendo la hoja de ruta habitual. Además, la selección tiene previsto disputar un amistoso antes de dicha 'Finalissima' con el fin de poder preparar el partido.

Luis de la Fuente no estará en la Supercopa de España

Luis de la Fuente tendrá que ver desde la capital de España la Supercopa de España. Y es que, al igual que medio país, ha pillado la gripe, motivo por el cual ha decidido finalmente no viajar a Arabia Saudí.

Sin duda, era una ocasión magnífica para haber podido analizar 'in situ' la actuación de Unai Simón y Joan García, ya que ambos se miden este miércoles en la primera semifinal del torneo.