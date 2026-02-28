Ancelotti, ante un dilema: Neymar vuelve a llamar a la puerta a base de goles

Neymar reaparece con goles y obliga a Carlo Ancelotti a replantear su decisión sobre la convocatoria de Brasil

La primera alegría del Santos FC en el Campeonato Brasileño llevó la firma de Neymar, autor de un doblete decisivo en el triunfo 2-1 frente al Vasco da Gama. Más allá de los tres puntos, la actuación del atacante sirvió para enviar un mensaje claro en medio de cuestionamientos sobre su estado físico y su lugar en la selección.

El resultado también supuso un respiro para el cuerpo técnico tras la reciente eliminación en el torneo estadual. En un contexto de dudas, el equipo encontró en su estrella el impulso necesario para cambiar el ánimo.

Respuesta a las críticas sobre su estado físico

Durante las últimas semanas, el nombre de Neymar estuvo en el centro del debate. Las opiniones sobre su ritmo competitivo y su falta de gol habían alimentado las dudas acerca de su rendimiento tras la operación de rodilla. Sin embargo, el delantero respondió en el campo con contundencia.

Con dos goles que evidenciaron movilidad, técnica y olfato, el atacante demostró que avanza positivamente en su proceso de recuperación. Su actuación no solo rompió la sequía goleadora, sino que reactivó las expectativas de verlo nuevamente con la “Verdeamarela” en el gran torneo internacional del verano.

Ancelotti y la incógnita mundialista

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, sigue atentamente la evolución del delantero. La Federación brasileña de fútbol mantiene un monitoreo constante sobre su condición física antes de tomar una decisión definitiva respecto a su convocatoria.

El técnico italiano ha dejado claro que solo contará con futbolistas que estén cerca del 100% de sus capacidades. Por esa razón, Neymar no fue incluido en los amistosos de marzo ante Francia y Croacia, encuentros que servirán de preparación antes de la lista final.

La determinación responde a criterios médicos más que deportivos. El objetivo es evitar riesgos innecesarios mientras el jugador termina de recuperar sensaciones y continuidad.

Un proceso bajo vigilancia médica

El delantero, máximo goleador histórico de Brasil, no viste la camiseta nacional desde octubre de 2023. Las lesiones en rodilla y tobillo limitaron su regularidad en los últimos meses. Tras la cirugía, el plan de trabajo incluye cargas progresivas y evaluación constante hasta finales de mayo, momento en el que se tomará la decisión definitiva.

El propio Neymar reconoció tras el encuentro que el proceso aún está en marcha. Admitió haber sentido calambres en los minutos finales, algo que considera parte natural del regreso a la competencia. También destacó la volatilidad de las opiniones en el fútbol: hace apenas días era blanco de críticas y ahora vuelve a ser protagonista.

Un regreso que reaviva la ilusión

La actuación ante Vasco no solo significó tres puntos para Santos. Representó una señal de que Neymar puede recuperar su mejor versión si logra encadenar partidos completos y mantener la continuidad.

Aunque persisten interrogantes sobre su estado físico, su talento sigue siendo diferencial. Si alcanza el nivel requerido por Ancelotti, la posibilidad de disputar su cuarto Mundial dejaría de ser una incógnita para convertirse en una realidad. Por ahora, el mensaje es claro: Neymar quiere volver a ser decisivo, tanto en su club como en la selección brasileña.