Luis Suárez, imparable en Portugal: doblete y cifras de escándalo

Luis Javier Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera, liderando con goles al Sporting y despertando interés en el mercado europeo

En pleno murmullo sobre un posible salto a la Premier League, Luis Javier Suárez continúa respondiendo con lo que mejor sabe hacer: marcar goles. El delantero colombiano volvió a ser determinante en la jornada 24 de la Liga de Portugal, firmando una actuación brillante en la victoria del Sporting CP por 3-0 frente al Estoril Praia.

El atacante cafetero se adueñó del protagonismo desde el pitazo inicial y dejó claro que atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Su doblete en apenas diez minutos encarriló un encuentro que consolidó a los lisboetas en la pelea por el campeonato.

Un arranque demoledor en el José Alvalade

El espectáculo comenzó temprano. Apenas corría el minuto seis cuando Suárez recibió un pase preciso dentro del área y, con un potente disparo de derecha, abrió el marcador ante la mirada impotente del arquero Joel Robles. La grada celebró con euforia el primer zarpazo del colombiano.

Diez minutos después, volvió a golpear. Tras una asistencia elevada de Morten Hjulmand, la defensa visitante intentó forzar el fuera de juego sin éxito. El samario controló con clase y definió de volea con la pierna derecha para sellar el 2-0. En cuestión de un cuarto de hora, el partido ya tenía dueño.

El Sporting mantuvo la intensidad durante el resto del compromiso. Hubo ocasiones adicionales, incluidas varias aproximaciones del uruguayo Maxi Araújo, aunque sin la efectividad mostrada por el goleador colombiano.

Números de élite en la temporada 2025-26

La actuación ante el Estoril no hace más que reafirmar la temporada excepcional de Suárez. El delantero suma 29 goles en 37 partidos en todas las competiciones, cifras que lo colocan entre los atacantes más productivos del continente europeo.

En el campeonato doméstico sus registros son aún más impactantes: 22 tantos en 23 encuentros, prácticamente un promedio de gol por partido. Estos números no solo sostienen al Sporting en la lucha por el título, sino que también refuerzan el interés de clubes extranjeros que siguen de cerca su evolución.

Sentencia en el tiempo añadido

Aunque el partido parecía resuelto desde la primera mitad, el tercer tanto llegó en el descuento. En el minuto 94, Daniel Bragança aprovechó una asistencia de Nuno Santos y definió con precisión para redondear la goleada y confirmar una noche perfecta para los “leones”.

Con este triunfo, el Sporting se mantiene a cuatro puntos del líder, el FC Porto, que acumula 65 puntos. Por su parte, el Estoril permanece en la séptima posición con 33 puntos.

Un delantero en plena madurez competitiva

Más allá del resultado, lo que destaca es la regularidad del colombiano. Su capacidad para desmarcarse, su eficacia en el área y su confianza frente al arco lo convierten en una pieza clave del esquema lisboeta. Mientras los rumores sobre Inglaterra crecen, Suárez responde en el campo con actuaciones determinantes.

Si mantiene este ritmo, no solo podría liderar al Sporting hacia el título, sino también consolidarse como uno de los delanteros más codiciados del mercado europeo.