Joan García desafía a Luis de la Fuente y la portería de España

La actuación del arquero del FC Barcelona en el derbi de Cataluña contra el Espanyol reabre el debate en la portería de la Selección española, con un seleccionador fiel a Unai Simón, Raya y Remiro

Joan García, arquero del FC Barcelona, fue el auténtico héroe del derbi de Barcelona entre el conjunto azulgrana y el RCD Espanyol, su exequipo. El cancerbero resultó decisivo con sus paradas, manteniendo el empate hasta el final del encuentro, cuando llegaron los goles de Dani Olmo y Lewandowski para acabar decantando el triunfo en favor de los culés.

Una nueva actuación que demuestra que Joan García es, hoy por hoy, el mejor portero español, a pesar de que no vaya con la selección. Un debate que tan solo mantiene vivo el seleccionador español Luis de la Fuente, quien por jerarquía o por empecinamiento, sigue siendo fiel a una portería configurada por Unai Simón, Álex Remiro y David Raya.

A priori, y salvo sorpresa mayúscula, España acudirá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Unai Simón como portero titular bajo palos. Un gran portero, pero no el mejor hoy por hoy. Un auténtico papelón para Luis de la Fuente, a quien poco a poco le quedan cada vez menos argumentos para defender su postura ante un Joan García que ya el curso pasado brilló defendiendo la portería del conjunto perico y que fichó por el FC Barcelona, también, como trampolín hacia la Roja.

La Finalissima contra Argentina, la próxima prueba

Antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la próxima prueba para España será la Finalissima contra Argentina, que se disputará el 27 de marzo. Será el momento en el que De la Fuente pueda pasar revista de nuevo bajo palos, aunque todo indica que seguirá fiel a sus principios. Según diversas informaciones, incluso, Joan García tendría asimilado ya que no tendrá opciones de ir con España hasta después del Mundial, algo que, en cualquier caso, no sería entendible.

Unai Simón y Remiro están bastante lejos de su mejor momento de forma, mientras que Raya, eso sí, es el cancerbero del líder de la Premier League.

¿Por qué no ha ido convocado aún Joan García con España?

La fortuna tampoco ha sonreído a Joan García este año en lo que respecta a la Selección. Y es que el arquero ha estado no disponible en dos de los tres parones de selecciones por lesión. En el Espanyol, eso sí, ya era uno de los mejores porteros de LaLiga, aunque Álvaro Benito lo explica claro: "No es lo mismo jugar en el Madrid, Barça o Atlético que en un equipo más pequeño. No es lo mismo jugar Champions que por evitar el descenso".

No es que Luis de la Fuente tenga nada en contra de Joan García, pero su portero es Unai Simón y hace falta que éste tenga una muy mala tarde para acrecentar el debate. El seleccionador español bien podría llevar a Joan García al Mundial como tercer portero, pero no tendría sentido ninguno. El papel del tercer portero de España es el de una figura que sabe que no a jugar y no te va a meter en ningún aprieto. Si Joan García va es para ser titular; o al menos para competir por ello de tú a tú.

Unai Simón, el Zamora de LaLiga en Primera división

Eso sí, Unai Simón sigue siendo el Zamora de LaLiga, con un coeficiente de 1,32, por lo que argumentos también tiene el seleccionador para defender su postura bajo palos en la portería de España.