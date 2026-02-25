Marruecos desmiente la salida de Regragui y frena los rumores sobre Xavi

Marruecos rompe el silencio y aclara oficialmente la situación del banquillo tras los rumores que vinculaban a Xavi Hernández con la selección

El nombre de Xavi Hernández volvió a situarse en el centro del debate futbolístico tras vincularse con la Selección de Marruecos en plena tormenta institucional posterior a la final de la Copa Africana de Naciones. Lo que comenzó como una especulación mediática terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en el entorno del combinado norteafricano.

Un banquillo en entredicho

Después de la derrota ante Selección de Senegal, el futuro de Walid Regragui quedó bajo análisis. La polémica final, marcada por decisiones arbitrales discutidas y el penalti fallado por Brahim Díaz, alimentó versiones que apuntaban a una posible salida del seleccionador a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

En ese escenario de incertidumbre emergió con fuerza la figura de Xavi. Libre desde su salida del FC Barcelona, el técnico catalán aparecía como una alternativa de prestigio para liderar un proyecto que aspira a repetir o incluso superar la histórica actuación lograda en el Copa Mundial de la FIFA 2022, donde Marruecos alcanzó las semifinales.

Un perfil que encajaba en el proyecto

La posibilidad no resultaba descabellada. Xavi conquistó LaLiga y la Supercopa de España con el Barcelona, devolviendo estabilidad competitiva al club azulgrana en un contexto complejo. Su propuesta basada en la posesión, el control del ritmo y la construcción desde el centro del campo parecía compatible con el talento técnico que caracteriza a varios futbolistas marroquíes.

Además, dirigir a Marruecos le habría permitido regresar rápidamente a la élite internacional con el aliciente de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Para un entrenador joven y con ambición, el desafío resultaba atractivo tanto en lo deportivo como en lo mediático.

Desmentido oficial y puerta cerrada

Sin embargo, cuando los rumores alcanzaron su punto más alto, la Federación Real Marroquí de Fútbol emitió un comunicado tajante. El organismo aseguró que Regragui continúa plenamente al frente del equipo y que no existe negociación alguna para sustituirlo.

Con esta declaración, la opción de Xavi quedó descartada —al menos por ahora— y el técnico de Terrassa seguirá a la espera de un nuevo proyecto. Su nombre, no obstante, continúa generando interés en distintos mercados europeos, donde mantiene un considerable prestigio tras su etapa en el banquillo azulgrana.

Un futuro aún abierto

Aunque Marruecos ha optado por la continuidad, el episodio demuestra el peso internacional que conserva Xavi Hernández. Cada movimiento en el mercado de entrenadores lo sitúa entre los candidatos naturales a asumir selecciones o clubes de primer nivel.

Por el momento, el preparador catalán no tomará las riendas del combinado africano. Pero en el fútbol moderno, donde los ciclos cambian con rapidez, su nombre seguirá vinculado a grandes proyectos mientras espera el próximo desafío que lo devuelva a la primera línea competitiva.