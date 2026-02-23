Cristiano Ronaldo despeja dudas y confirma su continuidad en Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo reafirma su continuidad en el Al Nassr FC mientras Roberto Martínez lo señala como pilar clave de la Selección de Portugal

Desde mucho antes de asumir el cargo al frente de la Selección de Portugal, Roberto Martínez ya expresaba públicamente su admiración por Cristiano Ronaldo. Hoy, como seleccionador, no solo mantiene ese respeto, sino que lo refuerza con elogios constantes hacia la mentalidad y el compromiso del capitán luso.

En una reciente charla en el podcast Portugal Football Summit, el técnico destacó la ética de trabajo del delantero, subrayando que nunca ha dirigido a un futbolista con semejante obsesión por mejorar cada día. Según Martínez, contar con Cristiano en el vestuario es un ejemplo permanente para los jugadores más jóvenes que se incorporan al combinado nacional.

La Liga de Naciones como punto de inflexión

El entrenador también puso en valor la conquista de la UEFA Nations League en 2025, tras superar a la Selección de España en la tanda de penaltis. Para Martínez, aquel triunfo fue determinante en el crecimiento competitivo del grupo.

El seleccionador recordó la exigencia del formato —diez partidos en diez meses y múltiples concentraciones— y resaltó la importancia de haber ganado en Alemania después de 25 años sin lograrlo allí. Ese éxito, afirmó, fortaleció la confianza colectiva de cara al próximo Mundial que se disputará en Norteamérica.

La gestión del descanso, una prioridad

Más allá de lo estrictamente futbolístico, Martínez insistió en la necesidad de proteger a los jugadores. Considera indispensable que los futbolistas dispongan de entre tres y cuatro semanas de descanso real para recuperar tanto el físico como la mente. En su opinión, no se trata de confrontar el fútbol de clubes con el internacional, sino de entender las necesidades biológicas y emocionales del deportista moderno.

Cristiano confirma su continuidad en Arabia Saudí

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo despejó cualquier duda sobre su futuro tras anotar un doblete en la goleada 4-0 del Al Nassr FC frente al Al Hazem FC. Tras semanas de rumores y tensiones institucionales, el astro portugués aseguró que continuará en Arabia Saudí.

“Estoy feliz aquí y quiero seguir”, afirmó el cinco veces Balón de Oro, agradeciendo el trato recibido por el país hacia él y su familia. Tras el encuentro, fue homenajeado con un bisht, prenda tradicional que simboliza honor y respeto en la cultura árabe, gesto que reforzó su vínculo con la afición.

Tensiones internas y liderazgo deportivo

El delantero había protagonizado un breve conflicto con la liga saudí debido a restricciones en el mercado de fichajes vinculadas al Fondo de Inversión Pública. Según trascendió, algunos clubes —como el Al Hilal SFC— habrían contado con mayor margen de maniobra para incorporar refuerzos, lo que generó malestar en el entorno de Al Nassr.

Superado el desencuentro, Ronaldo volvió a los terrenos de juego con determinación. Actualmente, su equipo lidera la clasificación con 55 puntos, apenas uno por encima del Al Hilal, y el portugués se mantiene entre los máximos goleadores del campeonato.

Un legado que trasciende fronteras

A sus 41 años, Cristiano sigue persiguiendo títulos con la misma ambición de siempre. Su meta es conquistar un campeonato con Al Nassr y ampliar un palmarés legendario. Paralelamente, su figura continúa proyectándose más allá del fútbol, con apariciones públicas de alto perfil y encuentros institucionales que evidencian su influencia global.

Para Roberto Martínez, tener a Cristiano en el vestuario es un privilegio competitivo y humano. Para Portugal, es el símbolo de una generación que aún aspira a grandes conquistas.