Críticas para James en su llegada a Minnesota: "Piensa más en el Mundial que en el club"

El debut de James Rodríguez con Minnesota United FC se retrasa y ya surgen tensiones internas en el club

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United FC ya genera debate antes incluso de su estreno oficial. El mediocampista colombiano todavía no ha debutado en la Major League Soccer y desde el propio club surgieron declaraciones que encendieron la polémica.

Críticas desde la dirección deportiva

El director deportivo Manny Lagos dejó entrever ciertas diferencias respecto al rol que podría ocupar el ‘10’. Según sus palabras, el futbolista estaría priorizando su puesta a punto de cara al Mundial 2026, lo que calificó como una postura “un poco egoísta”. Incluso deslizó que podría comenzar algunos partidos desde el banquillo si su estado físico no le permite disputar los 90 minutos.

Las declaraciones sorprendieron por tratarse de un fichaje estrella, llamado a ser referente inmediato del equipo y una de las caras visibles del proyecto deportivo.

La postura del entrenador

Por su parte, el técnico Cameron Knowles optó por un tono más moderado. El entrenador explicó que James permaneció en Minnesota entrenándose mientras el plantel disputaba el arranque de la temporada y que será evaluado progresivamente antes de integrarlo en competencia.

Knowles destacó la actitud profesional del colombiano y aseguró que trabaja con intensidad en cada sesión. Sin embargo, evitó poner una fecha concreta para su debut, argumentando que aún no ha completado una semana entera de entrenamientos con el grupo.

Cien días sin competencia oficial

El exjugador del Real Madrid acumula cerca de 100 días sin disputar un partido oficial, desde su salida del Club León en el fútbol mexicano. Esta inactividad genera interrogantes sobre su ritmo competitivo, especialmente teniendo en cuenta que el seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, ha insistido en la necesidad de continuidad para llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026.

Ahora, además de completar los trámites administrativos pendientes, James deberá convencer al cuerpo técnico de que está físicamente listo para aportar desde el primer minuto.

Expectativa e impacto mediático

Más allá de la controversia, su incorporación representa un fuerte impulso mediático para Minnesota United y para la MLS en general. El club confía en que, una vez alcance su mejor forma, el colombiano eleve el nivel del equipo y aporte experiencia internacional.

La afición espera con ansias su estreno, pero el cuerpo técnico insiste en actuar con prudencia. El objetivo es que, cuando finalmente salte al campo, lo haga en condiciones óptimas y pueda marcar diferencias desde el inicio.

Mientras tanto, el primer episodio de tensión ya está servido. El desafío para James será transformar las dudas en rendimiento y demostrar que su llegada no solo responde a una preparación mundialista, sino a un compromiso real con su nuevo club.