Dybala, cada vez más cerca de Boca: crecen los contactos para su llegada

Paulo Dybala analiza seriamente la posibilidad de regresar a Argentina para vestir la camiseta de Boca Juniors

El porvenir de Paulo Dybala parece tomar un rumbo cada vez más definido. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes europeos Matteo Moretto, el atacante argentino estaría más próximo a vestir la camiseta de Boca Juniors que a continuar en la capital italiana. La información, difundida en su canal digital, señala que el ciclo del cordobés en la AS Roma atraviesa un momento decisivo.

Según explicó el comunicador, los contactos entre el entorno del futbolista y la dirigencia xeneize son frecuentes y constantes. Si bien todavía no existe una resolución definitiva, el panorama indicaría que el campeón del mundo estaría transitando sus últimos meses en la Serie A.

Contrato vigente, pero con final abierto

Dybala mantiene vínculo con la Roma hasta junio de 2026. Sin embargo, las conversaciones para extender ese acuerdo no avanzan como se esperaba. Desde Italia deslizan que el club intentaría retenerlo con una reducción salarial considerable, una condición que no sería del agrado del jugador.

En paralelo, el deseo del propio futbolista sería claro: jugar en Boca. Incluso, en declaraciones pasadas, reconoció su afinidad con el club de la Ribera, recordando su infancia ligada al sentimiento azul y oro y su ilusión de presentarse algún día en La Bombonera. Ese componente emocional suma peso a la posibilidad de un regreso al país.

Un proyecto deportivo que seduce

En el mundo Boca imaginan un escenario ideal para su arribo. La intención sería contar con Dybala como refuerzo estelar en un contexto competitivo fuerte, con el equipo proyectándose en instancias decisivas de la Copa Libertadores. La dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, ve en la Joya un salto de calidad determinante.

Además, la presencia de Leandro Paredes, amigo cercano del delantero, podría influir positivamente en la decisión. El mediocampista ya expresó públicamente que le encantaría compartir plantel con él en el club del que ambos son simpatizantes.

Factores personales que pesan

No todo se reduce a lo deportivo. En las próximas semanas, Dybala y su esposa, Oriana Sabatini, serán padres por primera vez. La posibilidad de iniciar esta nueva etapa familiar en Argentina es un aspecto que tendría un peso significativo en la determinación final.

El propio jugador dejó abierta la puerta al afirmar recientemente, tras un partido ante el Torino, que desconoce cuánto tiempo más permanecerá en Italia. Esa frase alimentó las versiones sobre una salida anticipada.

Intereses paralelos y escenario de mercado

Aunque Boca aparece como principal candidato, desde Brasil observan atentos. Equipos como Flamengo y Grêmio siguen de cerca la situación por si se presenta una oportunidad.

Por su parte, voces como la del periodista Nicolò Schira aseguran que la Roma contemplaría aceptar una oferta moderada en el corto plazo para evitar que el futbolista quede con el pase en su poder más adelante. Ese contexto facilitaría las negociaciones con Boca, que podría incorporar a una figura internacional sin afrontar un costo elevado de transferencia.

Mientras tanto, el presente futbolístico del Xeneize no atraviesa su mejor momento, lo que convierte la posible llegada de Dybala en una inyección de ilusión para los hinchas. Hoy, más que nunca, el desenlace parece depender de la voluntad del jugador y de la decisión final que tome en los próximos meses.