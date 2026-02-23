Renzo Saravia pasa el reconocimiento médico con el Valencia: "﻿Vengo para cuatro meses pero a intentar quedarme más tiempo﻿"

El fichaje del argentino será anunciado en las próximas horas tras pasar las pruebas médicas, donde llega para luchar por un puesto de titular con Thierry Rendall

Renzo Saravia está a punto de convertirse en nuevo jugador del Valencia tras pasar en la mañana de hoy el pertinente reconocimiento médico. El lateral derecho argentino, que aterrizó el pasado sábado en Valencia, ha pasado este lunes a primera hora por el Hospital IMED de Valencia antes de marcharse a las instalaciones del club che para firmar su contrato hasta el próximo 30 de junio de 2026.

A las puertas de la clínica esperaban curiosos y medios de comunicación a los que el lateral argentino ha reconocido sentirse "muy bien y contento" además de con ganas de ponerse a las órdenes de Carlos Corberán. "Estoy bien, contento, ahora a hacer los estudios médicos y después a seguir las indicaciones del club. Vi el partido y fue una pena el resultado porque hicieron un buen segundo tiempo y merecieron un empate, pero ahora preocupado por los estudios médicos... Por ahora vengo cuatro meses, a demostrar mi fútbol y a intentar quedarse más tiempo", ha asegurado el futbolista del Atlético Mineiro.

Saravia llega para suplir la lesión de larga duración de Foulquier

El defensa argentino Renzo Saravia llegó este sábado a la estación del AVE Joaquín Sorolla de Valencia para cerrar su fichaje como valencianista hasta el final de temporada para suplir la baja de Dimitri Foulquier.

El lateral derecho de 32 años llega como agente libre después de jugar la primera parte de la temporada en el Atlético Mineiro y ocupará la ficha libre que ha dejado Foulquier, que estará de baja el resto de temporada tras su paso por el quirófano.

En su llegada a la capital valenciana, Saravia se mostró "muy contento" en declaraciones a los medios allí presentes: "Estoy muy feliz de llegar a una ciudad tan hermosa como Valencia y un club tan grande. A aprovechar y ponerme a disposición del club. La idea es venir a hacerlo bien hasta el final de temporada y en un futuro veremos, quiero dejar una buena imagen. Ojalá seguir más tiempo".

Además, Saravia también habló sobre su estado físico: "Me he estado entrenando, soy un profesional, he estado trabajando en Argentina. Ahora quiero estar a disposición del entrenador y estar con el equipo cuando disponga. Estoy preparado para jugar".

Esta será la primera oportunidad del argentino en España, que comenzó su carrera profesional en el Belgrano y después pasó por el Racing. En la 2019-20 fichó por el Oporto y desde 2020 ha jugado en Brasil entre Internacional, Botafogo y Atlético Mineiro, donde ha estado desde 2023.