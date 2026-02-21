Renzo Saravia ya está en Valencia y su fichaje podría ser oficial de manera inminente

El lateral argentino ha aterrizado en la capital de Turia y en las próximas horas firmará el contrato que le mantendrá ligado al conjunto de Carlos Corberán hasta final de temporada, tras la lesión de Foulquier

Renzo Saravia ya está en Valencia. La dirección deportiva ha acelerado las negociaciones para fichar al futbolista argentino, que se encontraba libre tras acabar su etapa en el Atlético Mineiro. Además, la lesión de Foulquier ha provocado que el conjunto che haya acudido al mercado en busca de un nuevo refuerzo para Carlos Corberán en la segunda parte de la temporada. De esta manera, el jugador de 32 años ha querido tener sus primeras palabras en su llegada a la capital de Turia, donde espera poder debutar ante Osasuna el próximo fin de semana.

Carlos Corberán ya tiene el refuerzo que necesitaba tras la lesión de Foulquier

Carlos Corberán fue muy claro en rueda de prensa, donde habló de la lesión de Foulquier y la necesidad de fichar a un nuevo refuerzo para el lateral derecho: "Foulquier estará fuera del equipo más de cuatro meses. Un poco más, por lo tanto es una posibilidad que se acuda al mercado, para fichar a un jugador en esa posición de lateral derecho. El mínimo es el de tener dos jugadores en cada posición y, si hay versatilidad en determinados jugadores, esto ayuda en momentos de dificultad y lesiones. Se han perdido tres jugadores a la vez: Foulquier, intervenido, 'Titi' y el jugador del filial a caballo con el primer equipo". Por su parte, el exdefensa del Granada, entre otros, fue intevenido el pasado jueves 12 de febrero de su rodilla derecha, por lo que ya ha comenzado una recuperación que le tendrá apartado de los terrenos de juego para lo que resta de temporada.

Por su parte, Renzo Saravia, que habló ante los medios de comunicación en su llegada a Valencia, valoró cómo se encuentra físicamente, ya que su último partido fue el pasado siete de diciembre, más de dos meses sin disputar un partido: "Sí, sí, me he estado entrenando, soy profesional, he estado trabajando también en Argentina y bueno estoy bien, ahora estar a disposición del entrenador y ponerme el punto para cuando él lo disponga estar con todo el equipo". Además, el nuevo fichaje del conjunto de Carlos Corberán, a la espera de la firma y que se haga oficial su llegada, explicó su objetivo de cara a estos meses en el club y si tiene la idea de prolongar el contrato más allá del final de esta temporada: "Obvio, es la idea, tratar de venir a hacer las cosas bien este tiempo hasta final de temporada y. después, en un futuro veremos. La idea es hacer las cosas bien dejar un gran mensaje y una buena imagen también al club".

Renzo Saravia, con el objetivo puesto en debutar cuanto antes con el Valencia

De esta manera, Renzo Saravia, que rechazó una oferta para llegar al equipo de Carlos Corberán, podría estar presente en La Cerámica en el día de mañana, presenciando el Villarreal - Valencia que se disputará a partir de las 21:00 horas. El jugador de 32 años podría sacar las primeras impresiones de su próximo equipo, que se encuentran en la decimosexta posición de la tabla de LaLiga EA Sports. Sin embargo, su debut apunta a ser ante Osasuna, en el choque fijado para el domingo 1 de marzo a las 16:15, que se disputará en Mestalla, por lo que podría estrenarse ante su nueva afición. Además, el lateral derecho está ante su primera experiencia en España, tras su paso por equipos como el Racing Club, Internacional, Botafogo o Atlético Mineiro.