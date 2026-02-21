Corberán: "Respeto a Marcelino pero no entro a valorar sus palabras, además es el técnico que le dio el último título al Valencia"

El entrenador del Valencia habló del estado de la plantilla antes de enfrentarse al Villarreal de Marcelino, para el que recupera a Copete, Thierry y Danjuma, aunque tiene la duda de Lucas Beltrán

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha pasado por sala de prensa este mediodía para analizar cómo llegan sus jugadores al duelo que disputarán este domingo en La Cerámica ante el Villarreal, para el que sigue teniendo varias bajas y algunas dudas, como la de Thierry, del que también se está hablando de su futuro.

"Acaba contrato. Están en conversaciones para renovar. Me centro en buscar la mejora de mis futbolistas de todos. Ya dije que con la lesión de Foulquier iríamos al mercado. Sobre eso, habrá novedades en las próximas horas sabiendo que Titi estará en la convocatoria", ha explicado el técnico che.

Thierry está para ser titular

"Veremos mañana si puede ser titular. Es un paso importante tenerlo disponible".

La posible llegada de Renzo Saravia

"Sobre los jugadores que no están aquí prefiero no opinar".

La victoria en el derbi puede ser un punto de inflexión

"Somos muy conscientes de cuál es nuestra posición, de cuál es nuestra situación. Tenemos que mejorar, tenemos que ganar partidos, queremos hacerlo. Y una victoria previa no nos cambia nada. Somos conscientes de la lucha en la que estamos inmersos y de las ganas también que tenemos de ganar partidos, de darnos alegrías y también dárselas a los nuestros".

El análisis del Villarreal

"Es verdad que en el fútbol actual las estructuras se modifican mucho según atacas o defiendes y el Villarreal lo hace muy bien. Un extremo más puro ataca por la derecha, un lateral por la izquierda. Sacan el balón con tres. En defensa es un 1-4-4-2 muy reconocible y que tiene grandes jugadores. Transitan muy rápido. Se observan y se trabajan a partir también de tus matices".

El Villarreal, uno de los más fuertes en casa

"Somos conscientes de su nivel, con un buen entrenador, con una buena plantilla. Es una motivación, un reto enfrentarse a un rival de ese nivel, pero también por la necesidad de sumar puntos. Somos conscientes de su nivel, pero también de nuestras posibilidades. Veo a la plantilla muy bien. Así lo vivimos, con las ganas que tenemos de seguir sumando puntos, las ganas del nivel del rival que vamos a enfrentar y desde ese compromiso afrontarlo lo mejor posible".

El año pasado consiguió un importante empate

"Forma parte del pasado. Lo que pasó hace un año queda ahí".

El paso de Marcelino por el Valencia y su opinión

"Estamos en el momento actual de una temporada en la que no tenemos los puntos que queremos. Respeto a Marcelino, ahí está su carrera. No entro a valorar sus palabras, además es el técnico que le dio el último título al Valencia".

Bajas confirmadas

"Copete vuelve tras sanción, vuelven Danjuma y Thierry y el jugador que es duda va a ser Lucas Beltrán, que ha tenido problemas toda la semana".

Partido especial para la Comunidad Valenciana

"Todos los partidos entre la Comunidad Valenciana tienen ese componente de rivalidad. Para nosotros es importante y por la necesidad de los puntos. Cada partido el equipo tiene que jugarlo para sumar los tres puntos por la situación clasificatoria y así lo vamos a vivir. Es especial por ser de la Comunidad e importante por la situación actual".

Es el centro del campo la mejor zona del equipo

"En el medio del campo tenemos muchas opciones, cinco futbolistas específicos en esa posición. Los hay con más llegada que otros, como Javi Guerra o Ugrinic; luego tenemos jugadores más posicionales como Guido o Pepelu y luego Santamaría que puede alternar. Para mí son tan importantes los que empiezan como los que acaban".