La alegría del Valencia, depositada en Sadiq y Ramazani: "Estoy pensando en algo divertido, quizá una celebración que ya hacíamos antes pero con un toque nuevo para la afición"

Ambos delanteros del Valencia vieron puerta en el anterior partido de LaLiga ante el Levante. Se conocen bien de su anterior etapa en el Almería y prometen a la afición una sorpresa para esta temporada

El Valencia sigue en la parte baja de la tabla tras una primera vuelta para olvidar. Los valencianos no consiguen remontar el vuelo y Carlos Corberán se apoya en los nuevos fichajes para intentar salvar una temporada que se ha puesto demasiado cuesta arriba. Sadiq es la gran esperanza en ataque del conjunto che, junto a Ramazani. Ambos futbolistas han sido los grandes beneficiados de la llegada del nigeriano a Mestalla. Se conocían de antes de sus etapas en el Almería y comparten una gran amistada, algo que ha quedado reflejado sobre el terreno de juego. Tanto es así que, ahora mismo, la alegría del Valencia está depositada en Sadiq y Ramazani, que preparan una sorpresa para la afición.

Ramazani ve a Sadiq "como un padre en el fútbol"

En los medios oficiales del club, tras la victoria del Valencia ante el Levante gracias a los goles de Ramazani y Sadiq, ambos posaron juntos para, mas allá del fútbol, expresar el sentimiento de amistad que comparten. "Nos conocemos muy bien y eso ayuda mucho dentro del campo. Jugar juntos siempre es más fácil porque sabemos dónde va a estar el otro", comienza diciendo Ramzani que asegura que Sadiq es "como un padre en el fútbol". "Para mí es casi como un padre en el fútbol; siempre me aconseja y me ayuda cuando lo necesito", termina diciendo el joven atacante del Valencia.

Sadiq y su gran amistad con Ramazani

Sadiq, por su parte y entre risas, aclara que tiene que corregir a Ramazani cuando hace las cosas mal, algo que agradece el extremo belga. "Cuando Largie hace las cosas mal tengo que decirle algo, es mi trabajo", comienza diciendo el delantero nigeriano. "Para mí es más que un amigo, tenemos una conexión especial y siempre intento ayudarle a mejorar", destacaba Sadiq que vuelve a sonreír tras salir de la Real Sociedad y encontrar su sitio y su gran oportunidad en el Valencia de Carlos Corberán.

Sadiq y Ramazani preparan una sorpresa a la afición del Valencia

Para cerrar, aprovechando el buen momento de forma de los dos futbolistas y para dar una alegría a la afición del Valencia que tanto está sufriendo esta temporada, Sadiq y Ramazani están preparando una celebración conjunta, parecida a la que tenían en el Almería. Ambos futbolistas quieren recompensar a la afición el cariño y dedicarle los goles con esta nueva celebración de la que todavía no han desvelado como será. "Estoy pensando en algo divertido, quizá una celebración que ya hacíamos antes pero con un toque nuevo para la afición", subrayó Ramazani.