El precio que tiene que pagar el Valencia si quiere retener a Dimitrievski

El club puede retener al meta macedonio por dos campañas más. Para ello debe hacer efectiva una cláusula de medio millón de euros antes del próximo 1 de junio. Pero también se trabaja en un acuerdo 'no forzado' sin avances hasta el momento

La situación de Stole Dimitrievski ha dado un vuelco radical. Hasta tal punto, que lo que parecía una salida cantada a final de temporada ahora está en el aire. En Mestalla se han planteado su continuidad tras el buen rendimiento que el macedonio viene ofreciendo desde que cayó lesionado Julen Agirrezabala. De hecho, el Valencia tiene un as guardado en la manga, aunque no está muy claro que el meta esté por la labor de comenzar una tercera campaña en el conjunto che.

El ex del Rayo Vallecano ha sabido aprovechado su oportunidad. Atrás queda la sanción económica que el club le impuso por sus declaraciones sobre su compañero y rival en la portería, del que dijo que tenía que "jugar sí o sí" por el acuerdo de cesión suscrito con el Athletic, el cual obliga a la entidad che a pagar más dinero si el meta vasco no juega un determinando número de partidos.

Manejó ofertas en verano y en enero

Lo cierto es que mientras estuvo disponible, Agirrezabala fue intocable. Mientras tanto, Dimitrievski estuvo en la rampa de salida en enero, al igual que en verano, cuando recibió ofertas de Arabia Saudí, Turquía y clubes de otras "cuatro ligas principales", como él mismo desveló. Sin embargo, el Valencia le cerró la puerta. Una historia que se repitió en cuanto se produjo la lesión del habitual titular, aunque Brujas, Bournemouth y Genoa se interesaron en su fichaje en la ventana de transferencias invernal.

Dimitrievski mejora los números de Agirrezabala

No eran pocos los que dudaban de su compromiso y rendimiento ahora que llegaba su momento. Pero la respuesta del internacional por Macedona del Norte, que ya la pasada campaña vivió otro momento de tensión con Corberán al no alcanzar los 10 partidos oficiales y perder con ello un bonus de su contrato, está siendo espectacular. De hecho, sus números de paradas, goles encajados o puntos sumados mejoran los de Agirrezabala.

Los detalles de la cláusula de renovación

Por todo ello, no es de extrañar que el Valencia se plantee ahora la renovación del cancerbero, que tenía muy claro hacer las maletas como agente libre al concluir su contrato el 30 de junio. El club che tiene la posibilidad de ampliar dicho vínculo por dos campañas más, aunque para ello debería rascarse el bolsillo y pagar una cláusula antes del 1 de junio. En concreto, según ha desvelado Radio Marca, dicho importe asciende a medio millón de euros, que es la prima que se llevaría Dimitrievski, además de ver mejorado su salario con esa ampliación.

Sin avances en las conversaciones para un acuerdo amistoso

De forma paralela, además, el CEO de Fútbol valencianista, Ron Gurlay, reconoció recientemente que trata de llegar a un acuerdo amistoso con el meta nacido en Kumanovo, para no imponer por la fuerza esa opción unilateral. "No puedo entrar en detalles, pero siempre estamos analizando los contratos. Estamos hablando con sus respectivos agentes”, señaló al referirse tanto a su situación como a la de Thierry Correia, que también acaba contrato.

Pero según el citado medio, no ha habido avances en las conversaciones para la renovación de Dimitrievski. Mientras, en el Valencia tienen claro que será necesario renovar la portería de cara a la 26/27, pues la opción de compra por Aguirrezabala se antoja demasiado elevada. Del rol que le puedan ofrecer al macedonio puede depender en gran medida su predisposición a quedarse de buenas, pues también puede hacerlo a disgusto si el Valencia saca la cartera.