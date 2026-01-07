El presente y el futuro de Dimitrievski

El arquero macedonio ha pasado de ser multado por el Valencia por unas declaraciones sobre su situación en la portería che a convertirse en titular ante la lesión de Agirrezabala, justo cuando afrontaba el mercado de enero con la posiblidad de abandonar el club

El momento de Stole Dimitrievski en el Valencia CF ha llegado. Este miércoles ya se estrenó con el resto de plantilla che, por lo que salvo sorpresa mayúscula estará bajo palos el sábado, ante el Elche en Mestalla.

El macedonio llega justo a tiempo para aprovechar la oportunidad de recuperar la titularidad en LaLiga, superando su lesión muscular en el aductor justo cuando se ha confirmado la baja de Julen Agirrezabala, quien estará cerca de dos meses de baja por una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda.

Dimitrievski acaba contrato con el Valencia

Una auténtica montaña rusa para el arquero macedonio, quien ha pasado de estar multado por unas declaraciones sobre su situación en la portería che a convertirse en titular por la lesión de Agirrezabala, quien a juicio de Dimitrievski era titular por contrato: “No hay competencia. Tiene que jugar sí o sí”.

Cuando todo apuntaba a que Dimitrievski buscaría una salida en este mercado invernal, al contar con varios clubes interesados, la lesión de Agirrezabala abre un nuevo escenario, finalizando contrato con el Valencia CF el próximo 30 de junio.

Un Valencia CF que, sin embargo, tiene ahora la opción de renovarlo de manera unilateral por dos años más gracias a una cláusula existente en su contrato. Esto, sin embargo, supondría una prima para el arquero, amén de un incremento notable de su salario, lo que choca frontalmente con la política de ahorro y contención financiera impuesta por Peter Lim y Meriton. En cualquier caso, en este tipo de situaciones, los futbolistas acaban teniendo siempre la última palabra, y es que los clausurados de los contratos son cada vez más complejos en el mundo del fútbol.

El futuro de Stole Dimitrievski

Al respecto, desde ESTADIO Deportivo hemos querido conocer en primera persona la situación del arquero, sobre el que no hay ninguna novedad de peso al respecto. Dimitrievski sigue comprometido con el club che, a la espera de que le llegue la ansiada oportunidad, algo que a priori se producirá ya este fin de semana frenet al Elche. Los clubes interesados siguen sondeándolo mientras que el Valencia, por ahora, no ha realizado ningún movimiento al respecto en lo que a su renovación se refiere.