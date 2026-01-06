El problema del Valencia para renovar a Dimitrievski: Peter Lim tendría que rascarse el bolsillo

El club de Mestalla mantiene la última palabra a la hora de renovar automáticamente el contrato del portero por dos temporadas más gracias a una cláusula que existe en el acuerdo vigente. Las dificultades aparecen cuando eso choca con la política económica que tiene Peter Lim y Meriton

Hay cisma en el Valencia CF en la posición de portero de cara a la próxima temporada en donde el único futbolista que tiene asegurado el puesto es el tercer guardameta Cristian Rivero, que ha renovado hasta el año 2027. Los otros dos, Julen Agirrezabala y Stole Dimitrievski, está por conocer sus respectivos futuros. Se sabe que la continuidad del vasco es complicada y la del de Macedonia del Norte va por el mismo camino, aunque el Valencia CF se lo esté pensando, porque choca con las políticas económicas que está llevando a cabo Peter Lim y Meriton en los últimos años.

Stole Dimitrievski acaba contrato al final de esta temporada con el Valencia CF y después de algo más de un año condenado en el ostracismo ahora, debido a la lesión de Julen Agirrezabala, es el elegido para defender la portería del equipo que entrena un Carlos Corberán que no lo ha querido ahora ni nunca. De hecho, el de Macedonia del Norte ha estado buscando equipo para cambiar de aires en este mercado de fichajes de invierno, pero el Valencia CF ahora no lo deja salir.

Ni quedándole menos de seis meses de relación contractual, el Valencia CF quiere la salida de Stole Dimitrievski al cual tiene la opción de renovar por dos años más de manera unilateral gracias a una cláusula existente en el acuerdo vigente.

Hasta ahí todo puede parecer normal, pero la realidad es que si el Valencia CF ejecuta dicha opción sobre Stole Dimitrievski tendrá que hacer frente a una serie de gastos económicos que no concuerdan con la política de ahorro y contención financiera de la que han hecho gala Peter Lim y Meriton, dueños del club, en los últimos años. Y es que además de la prima que le tendría que pagar a Stole Dimitrievski por la renovación, el sueldo del portero de 32 años se vería incrementado notablemente según informa Radio Marca Valencia.

El Valencia CF puede ejecutar está cláusula hasta el 1 de junio y ahora mismo se lo está pensando.

Stole Dimitrievski entrena con normalidad y se apunta al partido contra el Elche CF

Stole Dimitrievski ya está plenamente recuperado de la lesión muscular que sufrió a mediados de diciembre y está a disposición de Carlos Corberán, su entrenador, para el partido que el Valencia CF disputa este fin de semana contra el Elche CF, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga.

El de Macedonia del Norte apunta a que será titular durante la baja de Julen Agirrezabala, quien estará alrededor de dos meses lesionados después de haberse dañado los isquiotibiales en el encuentro liguero jugado el pasado fin de semana contra el RC Celta.