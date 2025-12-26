Dimitrievski recibe llamadas de Inglaterra, Italia y Bélgica para dejar el Valencia en enero

El meta macedonio acaba contrato a final de temporada, pero su adiós podría producirse en el mercado de enero ante el interés de clubes como el Bournemouth, el Genoa y el Brujas

El Valencia tiene mucho trabajo por delante en el inminente mercado invernal. Con el equipo solo un punto por encima del descenso, en Mestalla tienen asumido que urge reforzar la plantilla para afrontar con garantías el segundo tramo de la temporada y Carlos Corberán, de la mano de la nueva dirección deportiva, ha establecido un lista de preferencias que pasan por la contratación de un delantero, un central, un mediocentro y un extremo, por ese orden. Pero, además, en el capítulo de salidas emerge un gran nombre propio, que no es otro que el de Stole Dimitrievski. Es conocido por todos que el meta está contando los días para que acabe su contrato el próximo 30 de junio y poder hacer las maletas, pero su adiós podría adelantarse a este mes de enero.

El internacional por Macedona del Norte abrió la caja de los truenos con unas explosivas declaraciones realizadas en su país que le costaron una sanción económica por parte del club. No gustaron nada en Mestalla sus quejas públicas por el acuerdo suscrito con el Athletic en la cesión de Julen Agirrezabala, que incluye una cláusula que obliga al Valencia a pagar más dinero si el meta vasco no juega un determinando número de partido, lo que a su entender es la razón fundamental para que el ex cancerbero rojiblanco sea indiscutible en LaLiga. Una teoría con la que señaló directamente tanto a su entrenador como a su compañero y que le obligó a pedir perdón a un vestuario molesto.

Los números de Dimitrievski

Desde entonces, el ex del Rayo Vallecano ha mantenido un perfil bajo, asumiendo su rol de suplente y aprovechando las oportunidades de las que ha dispuesto en la Copa del Rey. Inédito en el campeonato liguero, sus únicas participaciones se han producido frente al modesto Maracena, antes de sus referidas críticas, y en la segunda eliminatoria contra el Cartagena, cuando resultó determinante al detener un penalti en la segunda parte de la prórroga. Luego, sin embargo, un problema muscular le impidió ser también de la partida en dieciseisavos, contra el Sporting de Gijón.

Las ofertas que manejó en verano

A sus 32 años, y pese a sumar apenas 10 partidos oficiales desde que aterrizó en la capital del Turia, Dimitrievski mantiene un buen cartel. Ya el verano recibió ofertas de Arabia Saudí o Turquía, donde el Trabzosport estuvo hasta última hora interesado. Pero él mismo también desveló que había sido tentado por equipos de las cuatro principales ligas de Europa. En España, de hecho, estuvo en la agenda de Levante, Mallorca o Celta de Vigo, sin que se llegase a concretar ninguna oferta. Pero de cara al mercado de enero, sus agentes ha recibido ya llamadas de un buen número de clubes importantes.

Un reencuentro con Iraola

Según el diario As, el macedonio es pretendido por el Bournemouth inglés, pues su técnico, Andoni Iraola, lo conoce de sobra de su paso por el Rayo Vallecano, donde fue indiscutible bajo sus órdenes. Además, anda tras sus pasos el Genoa italiano, que pelea en la zona baja de la Serie A, y el Brujas belga, que compite en la Champions. Ahora está por ver, no obstante, qué pide el Valencia para abrirle la puerta, pues ya en verano se negó en redondo al dejarlo marchar gratis. "Cada vez exigía más y más", señaló al respecto el propio Dimitrievski.

El papel de Rivero y un posible fichaje

Si el macedonio acaba saliendo liberaría masa salarial y ello podría ser beneficioso en la llegada de los refuerzos buscados. Pero al mismo tiempo cabe la posibilidad de que Corberán plantee la necesidad de firmar a otro portero. En la nómina, como tercero, aparece Cristian Rivero, pero del Gandía ni si quiera fue utilizado en el último partido de Copa tras la baja de su compañero, siendo Agirrezabala el elegido.