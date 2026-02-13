El plan de Corberán para hacer frente a su gran problema en el derbi ante el Levante

Thierry Correia sigue fuera por unas molestias, lo que sumado a las bajas de Foulquier e Iranzo le deja sin jugadores específicos en el flanco derecho de la zaga, probando como solución de urgencia con el central Unai Núñez

El Valencia ha continuado preparando este viernes el derbi del próximo domingo ante el Levante, en el que hay mucho en juego, más allá de la rivalidad. No en vano, lo afronta con solo un punto de ventaja sobre el descenso, y con un partido más disputado que el Rayo Vallecano, que es quien ocupa actualmente la temida 18ª plaza. Por ello, el duelo del Ciutat de València se antoja vital. Después de dos derrotas consecutivas ante Real Betis y Real Madrid, los de Corberán, de nuevo en el centro de las críticas, tienen la oportunidad de alejar un rival directo hasta los 8 puntos, pero en caso de derrota, los granotas se colocarían a solo dos de sus vecinos.

Pendientes de la última sesión para resolver la duda de Thierry Correia

Para asaltar el feudo azulgrana, no obstante, el técnico che tiene un serio problema en el lateral diestro. Con Foulquier recién operado, lo que le llevará a estar varios meses de baja, todas las miradas apuntan a Thierry Correia, que reapareció en la segunda mitad ante el conjunto blanco pero no se ha ejercitado en toda la semana. Tampoco lo ha hecho hoy, limitándose a realizar carrera continua sobre el césped, por lo que su concurso en el derbi es más que dudoso.

A falta de la sesión del sábado para conocer si el portugués podrá llegar finalmente a tiempo o no, Corberán ha probado mientras tanto otra alternativa, según Marca. Así, la opción más probable es que Unai Núñez actúe como lateral, después de que ya ejerciera ante el Real Madrid una función mixta, actuando como central diestro en una zaga con tres hombres en el eje, dejando todo el carril a Luis Rioja.

Pedro Gomes, en la recámara

Con Rubén Iranzo también lesionado, las posibilidades que ofrece el filial, por su parte, se antojan demasiado arriesgadas. Corberán llamó a filas el pasado miércoles a Miguel Monferrer, pero el joven canterano acabó también tocado, por lo que ayer el elegido fue el portugués Pedro Gomes, que arribó en enero para reforzar al Valencia Mestalla y cuenta con experiencia en la elite. No en vano, a sus 22 años, ha aterrizado en la capital del Turia tras salir libre del Kapaz de Azerbaiyán, donde ha militado media temporada, llegando a jugar además en su país con el primer equipo del Boavista, con el que disputó 22 encuentros. Su concurso, en cualquier caso, se antoja poco probable.

Danjuma, también descartado

Por otro lado, Corberán tendrá también la baja ante el Levante de Arnaut Danjuma, que sufre una lesión en el psoas y se perderá también probablemente el siguiente encuentro frente al Villarreal. Este viernes se le vio saltar al césped de Paterna, pero solo para correr, mermando así las alternativas en ataque, donde el técnico che ha probado con Diego López y Ramazani en las bandas.

André Almeida, al margen

A todo ello se suman además las consabidas bajas de Julen Agirrezabala y Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada, así como el sancionado Copete. Sí se espera que pueda estar listo para entrar en la convocatoria, en cambio, André Almeida, que hoy no ha podido trabajar junto al grupo y se quedó en el gimnasio por precaución al padecer una gastroenteritis.