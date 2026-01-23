El Valencia insiste en el fichaje del central: un candidato número uno, otro que se escapa y un refuerzo de futuro

La dirección deportiva che sigue pensando en el neerlandés Justin de Haas como el 'plan A' para reforzar el eje de la zaga, por lo que mantienen un contacto fluido tanto con sus agentes como con el Famalicao, reacio a dejarlo salir pese a que podría marcharse gratis en verano

El mercado de enero enfila su recta final y el Valencia sigue sin concretar la llegada del central que necesita urgentemente Carlos Corberán, que solo cuenta en esa posición con Copete, apercibido de sanción, y el suizo Cömert, que apenas entra en sus planes. Es más, da la sensación de que las gestiones más avanzadas se centran en traer al mediocentro que también ha solicitado el técnico che, con Guido Rodríguez casi descartado y Aliou Dieng como el mejor colocado. Pero el trabajo en la dirección deportiva no cesa en realidad para apuntalar el centro de la zaga, con un candidato número uno sobre la mesa.

Más centrales sobre la mesa del Valencia

Son muchos los nombres que se han barajado, siendo ofrecido incluso por el Villarreal el congoleño Willy Kambwala. Así, ha habido contactos con el Celta de Vigo por Joseph Aidoo, pero también gustan el italiano Diego Coppola, que pertenece al Brighton y por el que se ha interesado igualmente el Girona, o el joven Aurèle Amenda, que presiona al Eintracht de Frankfurt para salir cedido en busca de minutos, estando también en la agenda de Celtic, Mainz, Niza, Lorient o Torino.

La opción del suizo, que busca más oportunidades para estar en el Mundial, sigue estando sobre la mesa. Pero el gran objetivo de Lisandro Isei y Hans Gillhaus continúa siendo el neerlandés Justin de Haas, que a sus 25 años cumple su tercera temporada en el Famalicao y se ha erigido en una de las piezas clave para convertirlo en uno de los equipos menos goleados del país vecino, donde marcha séptimo en la clasificación.

Tras pasar por las canteras del AZ Alkmaar y el PSV Eindhoven, e incluso por el filial del Dinamo Zagreb, la trayectoria hacia la elite del zaguero nacido en Zaandam no ha sido sencilla, pero los técnicos valencianistas consideran que a sus 25 años se encuentra en el momento ideal para dar un salto en su carrera. Algo que también le ofrecen algunos de los clubes más importantes de Portugal y otros de Inglaterra, por lo que la competencia es importante.

Lleva la delantera por De Haas

Desde Mestalla, no obstante, mantienen un contacto fluido tanto con sus representantes como con su equipo, y según informa Superdeporte, es el club que lleva la delantera en estos momentos. Pero el Famalicao sigue sin dar su brazo a torcer. Aunque De Haas acaba contrato el próximo 30 de junio, la entidad lusa no tiene necesidad de vender y ya la pasada campaña vivió una situación similar con el albano Enea Mihaj, que se acabó marchando gratis en verano al Atalanta United de la MLS.

Desde el club de Vila Nova de Famalicão le han ofrecido incluso una renovación con pocas opciones de producirse. Y es que, si no consigue sacarlo ahora a un precio razonable, el Valencia tiene muy avanzada la llegada del neerlandés de cara a la próxima temporada a coste cero. En realidad, la ambición es poder traer en enero a dos centrales, pero el trabajo podría completarse de ese modo: uno ahora y el segundo avanzado para julio.

Jeremiah St. Juste firma a coste cero con el Feyenoord

Quien no llegará ya seguro es Jeremiah St. Juste, también de Países Bajos, quien ha abandonado el Sporting Portugal para regresar gratis al Feyenoord y firmar hasta 2027. No se trataba, no obstante, de una de las opciones preferidas en la dirección deportiva che, dada su ausencia toda de de minutos en la presente campañas y sus recurrentes lesiones musculares en los últimos tiempos.

Pedro Gomes llega para reforzar al Valencia Mestalla

De forma paralela, el fichaje que sí se ha cerrado es el del portugués Pedro Gomes, central de 22 años que llega para reforzar al Valencia Mestalla que dirige Miguel Ángel Angulo, sumándose así al internacional sub 20 keniano Amos Wanjala. En su caso, el luso, que también puede actuar como lateral derecho, llega como agente libre tras rescindir su contrato con el Kapaz PFK de Azerbaiyán. A falta de oficialidad, se trata de un importante refuerzo para el filial que podría estar llamar también a las puertas del primer equipo, pues cuenta con experiencia en la elite de la mano del Boavista, con el que la pasada campaña disputó 22 encuentros en la máxima categoría de Portugal, 19 de ellos como titular.