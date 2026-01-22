El Valencia estrecha el cerco sobre Dieng y su club da una respuesta

El Ahly SC de Egipto era reacio a su salida, pero ahora está dispuesto a vender al mediocentro internacional malí, que también ve con buenos ojos recalar en Mestalla. Las conversaciones definitivas, no obstante, han sido aplazadas hasta después de su partido de este viernes en la Liga de Campeones de África

El Valencia tiene como gran prioridad la incorporación de un central ante las bajas de Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporadas, y César Tárrega, que estará varias semanas de baja tras la lesión sufrida ante el Getafe. Pero los principales movimientos de la dirección deportiva che se vienen centrando en la llegada del mediocentro de perfil físico que también viene reclamando Carlos Corberán. Como en el eje de la zaga, son varios los nombres que se han barajado para ello, pero el cerco comienza a estrecharse sobre Aliou Dieng después de que la opción de Guido Rodríguez, la que más gustaba, se haya convertido prácticamente en imposible.

Guido Rodríguez, vía aparcada

El internacional argentino veía con muy buenos ojos la posibilidad de volver a LaLiga, donde defendió la camiseta del Real Betis, y ha apretado para recalar en Mestalla. Pero las diferencias económicas para alcanzar un acuerdo entre clubes, que parecía cercano a comienzos de semana, lejos de limarse han pasado a ser insalvables con las horas, según informa Superdeporte. Tanto es así, que esta vía habría quedada casi descartada, pues además el portugués Nuno tampoco está por la labor de dejar salir al campeón del mundo pese a no contar demasiado con él, al entender que dicho paso supondría debilitar a una plantilla que se está jugando también el descenso en la Premier League.

De este modo, el Valencia habría aparcado el nombre de Guido Rodríguez, de quien se esperaba un rendimiento inmediato, para centrar sus esfuerzos en el fichaje del malí Aliou Dieng, que a sus 28 años acaba de disputar la Copa de África con su selección y nunca ha jugado en el fútbol europeo. Tras formarse en su país y pasar por Argelia y Arabia Saudí, la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Egipto, en el Ahly SC, que en principio era reacio a su salida, si bien ahora habría suavizado su postura.

La oferta del Valencia podría ronda el medio millón de euros

Según el periodista Sayed Nabawy, que fue quien desveló el interés che, el club egipcio ha valorado la oferta procedente de Mestalla y se encuentra abierto a traspasar Dieng, si bien habría decidido aplazar las conversaciones definitivas para ello hasta después del partido de mañana viernes contra el Young Africans en la Liga de Campeones de África. Al mediocentro nacido en Bamako, por su parte, también le atrae la posibilidad de aterrizar en el fútbol español, siendo en estos momentos el mejor colocado en la agenda de Lisandro Isei.

Cabe recordar que el internacional por Mali acaba contrato el próximo mes de junio, por lo que a priori se trataría de un fichaje asequible. Algunas fuentes apuntna a una propuesta valencianista que rondaría los 500.000 euros, siendo su valor de mercado de 3 millones según la web especializada Transfermarkt.

Bissouma, alternativa complicada

Lo sucedido con Guido Rodríguez, no obstante, aconseja a ser precavidos. Por ello, hay más opciones sobre la mesa, como la del también malí Yves Bissouma, que también acaba contrato a final de temporada con un Tottenham en el que solo ha jugado un partido en el presente curso. A sus 29 años, se trata de una alternativa más contrastada después de pasar también por el Lille y el Brighton, que lo traspasó en 2022 al club londinense por casi 30 millones de euros. Sin embargo, según el periodista Germán Muñoz, de El Chiringuito, se trata de una posibilidad que se viene trabajando desde verano pero cuya operación resulta realmente complicada