El Valencia sigue apretando por Guido Rodríguez, pero se encuentra un problema

El argentino es el preferido para reforzar la posición de centrocampista de cara a lo que resta de temporada, pero un incorporación no está sencilla por las diferencias entre el Valencia CF y el West Ham United y también por la postura de Nuno Espírito Santo, entrenador del equipo inglés. El de Sáenz Peña desea jugar en el Valencia CF

Aunque el Valencia CF, como ha transmitido su entrenador Carlos Corberán públicamente, tiene como prioridad fichar a un central en esta recta final del mercado de fichajes de invierno, el club de Mestalla también está abierto a reforzar otras demarcaciones, siendo una de ellas la de centrocampista defensivo. En las últimas horas, el nombre de Guido Rodríguez está sobre la mesa del Valencia CF que tiene un entendimiento con el argentino el cual no forma parte de la primera plantilla valencianista porque el West Ham United no termina de estar convencido con la operación.

Nuno Espírito Santo, entrenador del West Ham United, no da, de momento, la aprobación a la salida de Guido Rodríguez y falta el acuerdo entre Valencia CF y West Ham United

Ni está caído, ni está hecho, de momento, el fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia CF. Para que se culmine la operación aún hay que superar ciertas complicaciones que no se han solventado. La baza que tiene el club de Mestalla es que el de Sáenz Peña está por la labor de fichar para cerrar así una etapa en el West Ham United en la cual ha tenido pocos minutos de juego.

Uno de los problemas que está teniendo el Valencia CF a la hora de fichar a Guido Rodríguez es que aún no hay acuerdo con el West Ham United. El club de Mestalla desea una cesión hasta el final de temporada, y el inglés quiere que se haga cargo del salario correspondiente del argentino. Es uno de los puntos que aún faltan por limar.

Por otro lado, también está la postura del entrenador del West Ham United, Nuno Espírito Santo, quien no es partidario de dejar marchar a futbolistas si no llegan sustitutos de garantías tal y como informa Tribuna Deportiva. A pesar de que Guido Rodríguez no está jugando casi nada, el técnico portugués no quiere debilitar su plantilla cuando está luchando por la permanencia en la Premier League.

La etapa de Guido Rodríguez en el West Ham United está siendo para olvidar

La razón por la que Guido Rodríguez, de 31 años, quiere fichar por el Valencia CF o, mejor dicho, abandonar el West Ham United es porque no está teniendo nada de protagonismo en el equipo inglés.

El argentino esta temporada ha disputado 8 partidos y 272 minutos lo que ha provocado que se haya quedado fuera de la convocatorias de la selección de Argentina por lo que el centrocampista apunta a quedarse fuera del Mundial 2026.

Guido Rodríguez quiere apurar sus opciones de estar en la Copa del Mundo con Argentina y por ello prioriza salir del West Ham United y fichar por un club de una gran liga de Europa.