El Valencia da la sorpresa con el fichaje relámpago de Guido Rodríguez

El club che está a punto de cerrar con el West Ham la cesión hasta final de temporada del mediocentro internacional argentino, al que el Real Betis ya intentó traerse de vuelta el pasado verano

El Valencia está a punto de cerrar una importante incorporación para reforzar su centro del campo. Aunque la prioridad es la llegada de un central para paliar las bajas de Mouctar Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada, y César Tárrega, que estará varias semanas de baja, el club che ha venido realizando gestiones en los últimos días para apuntalar la zona ancha y las mismas han deparado una agradable sorpresa, pues está cerca de producirse la llegada de Guido Rodríguez, con un importante cartel y amplia experiencia en LaLiga.

Una importante experiencia en LaLiga

A sus 31 años, el internacional argentino, campeón del mundo en Qatar, dejó huella en su paso por el Real Betis, con cuya camiseta disputó 173 partidos durante tres campañas y media, firmando además 9 goles. Tanto es así, que el club verdiblanco ya intentó traerlo de vuelta el pasado verano, antes de cerrar la cesión del marroquí Amrabat, ahora lesionado. Sin embargo, la condición que pusieron es que antes lograse desvincularse del West Ham, con el que tiene contrato hasta final de la presente temporada, más otro año opcional, así como una importante rebaja del salario que percibe en Inglaterra.

Ha manejado más ofertas

Nada de ello se cumplió, sin embargo, y el mediocentro de Sáenz Peña permaneció en el conjunto inglés, pese a que también estuvo muy cerca del Espanyol y apareció en el radar de equipos como el Tigres, que trató de llevarlo de regreso a México, donde despuntó con el Tijuana y el América antes de dar el salto a España. Pero ahora, según desvela el periodista Matteo Moretto, es el Valencia el que está a un paso de concretar su cesión hasta final de temporada, negociándose ya entre clubes los últimos flecos del acuerdo.

Los números de Guido Rodríguez en el West Ham

Pretendido también por el Gremio de Porto Alegre brasileño en este mismo mercado, Guido Rodríguez abandonó gratis el Real Betis hace dos veranos, tras acabar su contrato, seducido por la fuerte apuesta de un West Ham en el que nunca ha llegado a ser importante. La pasada campaña acabó siendo de la partida en 24 encuentros, rozando los 1.200 minutos de juego, pero su protagonismo ha ido a menos en la actual campaña. Así, su participación se reduce a ocho choques, seis de ellos en la Premier League, donde solo ha sido dos veces titular, para sumar un total de 272 minutos.

Por ello, el ex de River Plate, desde cuya cantera dio el salto a la elite, buscaba una salida y ha encontrado en el Valencia una oportunidad para seguir en Europa y volver a una competición que conoce de sobra. El cuadro che, por su parte, espera hallar en el argentino a ese jugador con capacidad física que viene reclamando Carlos Corberán para dotar de mayor equilibrio su zona ancha.

Otras opciones tanteadas por el Valencia

De este modo, quedan descartados otros nombres que han venido sonando, como los nigerianos Frank Onyeka, al que el Brentford ha abierto la puerta, o su compatriota Ndidi, cuya lesión en la Copa África frenó cualquier tipo de ofensiva. También había surgido en las últimas horas el nombre del malí Aliou Dieng, aunque en su caso se trataba de una vía mucho más arriesgada al desarrollar casi toda su carrera en Egipto. Con Guido Rodríguez, en cambio, en Mestalla consiguen dar un golpe sobre la mesa para seguir reforzando con garantías la plantilla tras tener ya de vuelta a Umar Sadiq.