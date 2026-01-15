Gremio insiste por Guido Rodríguez e intensifica las negociaciones para su fichaje

El Grêmio intensifica las negociaciones por Guido Rodríguez, buscando reforzar su mediocampo y asegurar su llegada en el mercado de invierno

El Grêmio se mantiene activo en el mercado de fichajes con la intención de reforzar su plantilla dirigida por Luis Castro. El club brasileño ha puesto como prioridad al mediocampista argentino Guido Rodríguez, mientras también estudia posibles incorporaciones como Raphael Veiga y continúa negociando la llegada del portero Weverton.

Guido Rodríguez, objetivo principal del Tricolor

El centrocampista argentino, de 31 años, es considerado por la dirigencia gremista como la pieza ideal para fortalecer el mediocampo. Según informaciones de GZH y Rádio Gaúcha, el Grêmio ya presentó una oferta inicial al West Ham, pero el club inglés rechazó las condiciones planteadas, solicitando un monto superior al propuesto por el equipo brasileño.

Guido ha perdido protagonismo en Inglaterra y busca una oportunidad para recuperar su nivel y permanecer en el radar del técnico Lionel Scaloni con vistas a la Copa del Mundo. A pesar del primer rechazo, la directiva del Grêmio mantiene la intención de insistir en la contratación y acelerar su llegada durante esta ventana de transferencias.

Negociaciones y condiciones económicas

El mediocampista tiene contrato con el West Ham hasta junio de esta temporada, por lo que cualquier acuerdo requiere que las partes lleguen a un consenso financiero. El Grêmio confía en que la propuesta final convenza tanto al club inglés como al jugador, quien podría ver su regreso a Brasil como una vía para reforzar su posición en la selección argentina.

Paralelamente, el club monitorea la situación de Raphael Veiga, cuyo contrato con el Palmeiras se extiende hasta 2027. Aunque actualmente no tiene un lugar asegurado en el once titular bajo Abel Ferreira, su salida dependerá de que las ofertas se acerquen a las cifras solicitadas por el club paulista.

Competencia internacional y estrategias del Grêmio

El Tricolor también enfrenta la posibilidad de competencia internacional. Equipos europeos como Ajax y Juventus han mostrado interés en Guido Rodríguez, aunque aún no han formalizado propuestas. En Brasil, el Palmeiras incluso realizó consultas sobre condiciones, pero no avanzó en negociaciones concretas. Esto mantiene la presión sobre Grêmio para asegurar la contratación de su principal objetivo antes de que surjan otros pretendientes.

Planificación del equipo y objetivos deportivos

La intención del club es que Guido Rodríguez forme dupla de volantes titular con Arthur, aportando solidez y experiencia al medio campo. La dirigencia confía en que su incorporación justifica el esfuerzo económico, especialmente considerando que el jugador fue parte del equipo argentino que ganó la Copa del Mundo 2022.

Mientras tanto, las conversaciones continúan y el clima entre las partes se mantiene optimista, según reporta el periodista Eduardo Gabardo. La llegada de Guido Rodríguez representaría un refuerzo clave para los planes deportivos de Luis Castro, consolidando el proyecto del Grêmio para la segunda mitad de la temporada.