Lingard, rumbo a Brasil: acuerdo cercano con Corinthians

Jesse Lingard está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Corinthians tras finalizar su etapa en Corea del Sur

El futbolista inglés vuelve a cruzar fronteras en busca de un nuevo desafío. Tras finalizar su contrato con el FC Seoul el pasado 1 de enero, Lingard quedó como agente libre y ahora está a punto de iniciar una etapa en el Corinthians. El mediapunta aterrizó en Guarulhos para completar los trámites previos a su incorporación al conjunto paulista, con un acuerdo que se extendería hasta finales de 2026.

Según diversas informaciones, el futbolista ya habría firmado un preacuerdo y deberá someterse al reconocimiento médico antes de oficializar su vínculo. El contrato sería por una temporada con opción a una adicional, tras haber rechazado propuestas procedentes de la MLS.

Reencuentro con Memphis Depay

Uno de los alicientes de esta operación es el posible reencuentro con Memphis Depay, excompañero suyo en el Manchester United y actual jugador del club brasileño desde 2024. La conexión entre ambos podría aportar experiencia internacional y liderazgo a un equipo que busca consolidarse en la parte alta de la clasificación.

Corinthians ha comenzado con ambición la nueva edición del Brasileirao y pretende reforzar su plantilla con jugadores de recorrido europeo. La llegada de Lingard sería una apuesta por el talento ofensivo y la experiencia competitiva.

Trayectoria forjada en Inglaterra

Formado en la cantera del Manchester United, Lingard disputó 235 partidos oficiales con el primer equipo, registrando 35 goles y 21 asistencias, además de conquistar cuatro títulos. Su etapa más estable se produjo entre 2015 y 2020, aunque también acumuló cesiones en clubes como Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion y Derby County para ganar experiencia.

Uno de sus momentos más brillantes llegó en la temporada 2020/21 durante su préstamo en el West Ham United, donde firmó nueve goles y cuatro asistencias en apenas 16 encuentros, recuperando protagonismo en la Premier League.

Posteriormente, defendió la camiseta del Nottingham Forest antes de emprender su aventura asiática en Corea del Sur.

Experiencia internacional y nuevo reto

Con 32 internacionalidades con Selección de Inglaterra y presencia en el Mundial de 2018, Lingard suma un bagaje considerable. En su etapa en el FC Seoul acumuló 19 goles y 10 asistencias en 66 partidos, cifras que despertaron el interés de varios mercados.

Ahora, a sus 33 años, el inglés se prepara para una nueva experiencia en Sudamérica. Corinthians ya ha incorporado refuerzos como Gabriel Paulista y otros nombres para fortalecer su plantilla, y la posible llegada de Lingard encajaría en esa estrategia de crecimiento.

Si supera con éxito las pruebas médicas, el mediapunta iniciará un capítulo diferente en su carrera, marcado por la ambición, la internacionalización y el deseo de recuperar protagonismo en un escenario exigente como el fútbol brasileño.