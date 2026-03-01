Mamardashvili se harta en el Liverpool: el ingreso extra que puede dejar al Valencia

El meta georgiano está viviendo una dura temporada a la sombra de Alisson Becker y en Inglaterra ya apuntan a que estaría considerando un cambio de aires de cara a la próxima campaña, lo que podría dejar un pellizco en las arcas de Mestalla

Es mucho lo que el Valencia se juega en esta recta final de temporada, con la pelea por la salvación al rojo vivo. Pero inevitablemente, en las oficinas de Mestalla también miran al futuro y ya se han dado pasos importantes en la planificación de la 26/27. Los recursos económicos siguen siendo escasos y para adaptarse a ellos ya se han atado dos fichajes a coste cero: el central neerlandés Justin de Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng. Además, tocará realizar de nuevo alguna venta importante, casi como cada verano. Pero el club che también podría recibir también una ganancia inesperada gracias a Giorgi Mamardashvili.

El cancerbero georgiano hizo las maletas el pasado verano, después de cuatro grandes campañas en las filas valencianistas, para poner rumbo al Liverpool. Aunque en realidad, los 'reds' ya habían dejado sellado su traspaso en 2024, optando por mantenerlo cedido en Mestalla el pasado curso para evitar que pudiera pasarse todo un año a la sombra de Alisson Becker. La idea era llevar a cabo una transición natural en la portería. Pero el brasileño sigue en plena forma y su relevo comienza a cansarse.

Los números de Mamardashvili en el Liverpool

A sus 33 años, Alisson cumple su octava temporada en el Liverpool, donde es toda una institución, y sigue siendo un fijo para Arne Slot. Mientras tanto, Mamardashvili solo ha disputado los partidos de primera ronda de la FA Cup y la EFL Cup, y aprovechó la lesión que su compañero se produjo a finales de septiembre en un choque ante el Galatasaray en la Champions para jugar otros tres encuentros de inicio en la máxima competición continental y cinco más en la Premier League.

Así se paró su contador en el campeonato inglés, pues en cuanto Alisson se recuperó, el de Tiflis regresó al banquillo. En total, 11 encuentros, en los que ha dejado su portería a cero en tres ocasiones. Un escaso bagaje para un meta al que no le faltaron las ofertas en su momento y que a sus 25 años no se conforma con ese rol de suplente habitual. Por ello, según el periodista Graeme Bailey, de Team Talk, Mamardashvili está considerando cambiar de aires la próxima campaña, aunque tiene contrato hasta 2031.

El porcentaje que se reservó el Valencia

En Anfield deberán tomar una decisión al respecto, pues Alisson aún tiene un año más de contrato también. Y mientras tanto, el Valencia ve una oportunidad de negocio en todo este asunto. No en vano, cabe recordar que cuando se formalizó su venta por 30 millones de euros más otro cinco en variables, lo que supuso un pelotazo económico, el club che se reservó además el 10% de su pase de cara a una futura venta.

Ahora ese porcentaje se podría traducir en un importante pellizco para las arcas de Mestalla si se concreta un nuevo traspasado de Mamardashvili, cuyo valor de mercado alcanza pese a su situación los 28 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt. Si su hipotética venta se moviera en números parecidos a los de su fichaje por el Liverpool, al Valencia le caería por tanto una 'pedrea' de unos 3 millones. Oro puro para un club siempre encorsetado por Peter Lim a nivel financiero.