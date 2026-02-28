Corberán desvela la situación de Lucas Beltrán y Saravia y saca pecho pese a las lesiones: "Es muy positivo y habla del trabajo físico-médico"

A pesar de la gran cantidad de lesionados, el último de ellos Copete, el técnico che asegura que se ha reducido de forma muy importante el número de percances musculares, que son los más preventivos, por lo que se muestra satisfecho en ese sentido

Con solo dos puntos de ventaja con respecto al descenso, el Valencia afronta una nueva 'final' ante su público este domingo. Después de sumar una victoria en las cuatro últimas jornadas, el conjunto che necesita de forma imperiosa el triunfo ante un Osasuna que ha logrado salir de la quema y ahora mira más bien a la pelea europea. Sin duda, un duro rival que calibrará la respuesta del equipo dirigido por Carlos Corberán, cuyo puesto no corre peligro de momento, aunque su figura genera dudas de cara al futuro.

Las opciones sin Lucas Beltrán

Para la cita ante los rojillos, el técnico de Cheste seguirá sin poder contar por segunda semana seguidas con Lucas Beltrán, al que había convertido en indiscutible en ataque, apostando en la última cita frente al Villarreal por jugar con Umar Sadiq solo en punta y reforzar el centro del campo con la entrada de Javi Guerra, variante a la que no descarta dar continuidad. "El otro día la función de Beltrán hizo más Ugrinic, Javi estuvo en el centro, pero luego en ataque tiene mucha llegada, es una de sus virtudes y le damos libertad, aumentando las opciones del equipo cerca del área rival. Cada partido para nosotros es diferente y dentro del partido cada momento te pide unas cosas u otras. No defiende igual Osasuna que Villarreal, son dos estilos opuestos. Nosotros la opción de jugar con dos delanteros es una opción que siempre valoramos. Cada partido se analiza y tratamos de elegir el mejor perfil de futbolista para ese partido de inicio y luego ajustas. Lucas Beltrán sigue fuera de la convocatoria", señaló, poniendo el foco en la importancia del partido.

La forma de defender a Budimir

"Jugar mañana en Mestalla es una grandísima noticia al igual que es difícil para el rival que juega en un estadio volcado. Mañana es una oportunidad para recuperar sensaciones positivas en Mestalla", destacó, negando de ese modo que la presión de la afición les pueda afecta negativamente y elogiando de paso a su rival y a su delantero titular: "La verdad que los números que está teniendo Osasuna obedecen a un rendimiento colectivo e individual excepcional. Cuando un equipo supera a un rival como el Real Madrid te indica su potencial. Tenemos fortalezas, también debilidades y en eso trabajamos. Que nuestras fortalezas se vean, ocultar las debilidades. Es un equipo que centra mucho, un delantero referencia que tiene números históricamente, Budimir lleva tiempo haciendo unos registros goleadores muy altos. Los tiene porque sabe moverse, utilizar el espacio en el área, es un especialista. Será un partido de mucho centro por su parte y tenemos que defender bien el área. Alejar a Osasuna del área sería un buen punto de partida y eso pasa por defender bien alto, por atacar...", comentó.

Saravia, fuera de la lista; Thierry Correia, listo para volver

Además, el preparador valencianista desveló que Renzo Saravia, incorporado días atrás, aún no está listo para competir, confirmando que Thierry Correia sí está recuperado y listo para volver al once. "Thierry está médicamente para iniciar el partido. Unai Núñez es el jugador que en ausencia de otro lateral derecho ha ocupado esa posición aunque lo firmamos para ser un central. Para tener dos jugadores por posición siempre incorporamos a Saravia. Es verdad que viene de inactividad competitiva y tenemos que hacer un trabajo diferente, una minipretemporada exprés para tratar de adaptarlo a la dinámica del equipo lo más rápido. Esta semana no está en la convocatoria por que ha entrenado solo dos días por el grupo, va a trabajar en doble sesión para alcanzar el ritmo competitivo lo antes posible", explicó.

La explicación a tantas lesiones

Quien no podrá esta es Copete, que al igual que Diakhaby o Folquier ha tenido que pasar por el quirófano y ha dicho adiós a la temporada. Sin duda, son demasiadas las lesiones que están lastrado al conjunto che. Pero Corberán quiso explicar con detalle que se trata de un problema en el que ha influido mucho la mala fortuna. "A nivel de lesiones musculares, la media del Valencia de las últimas siete temporadas era de 35 por temporada. Este año llevamos siete, una solo en el entrenamiento. A nivel de lesiones musculares, que son las más preventivas, el dato es muy positivo y habla del trabajo físico-médico. Estamos teniendo un gran número de lesiones no musculares, algunas traumáticas y otras no. Es difícil decir cuáles son evitables, el otro día Copete en una acción, el menisco. Es una mala fortuna de que ese golpe suponga eso o Tárrega que lleva arrastrando un edema en la rodilla de un golpe que recibió contra el Sporting en el partido de Copa. El futbolista del Valencia compite cuando tiene el alta competitiva. Es verdad que hemos tenido más acciones accidentales que no se pueden prevenir. Me quedo con el dato de haber reducido notablemente ese número de lesiones", puntualizó.

Nada que reprocharle a Dani Raba

Por otro lado, Corberán se refirió a la situación de Dani Raba, con el que no viene contando después de haber estado en la rampa de salida en enero. "Lo primero que tengo que decir es que es un grandísimo futbolista y un gran profesional. Lo que está haciendo es trabajar cada día a la espera de que cuando llegue el momento se pueda aprovechar. Al igual que le pasó a Cömert, a Ramazani, a Dimitrievski... Dani cada día se prepara para jugar. El día de Osasuna no vi ningún gesto de Dani, entiendo que cuando eres sustituido no es agradable, pero creo que nunca percibí ningún tipo de gesto reprochable", afirmó en alusión al encuentro de la primera vuelta, en el que el ex del Leganés fue retirado del campo antes de la media hora.