Dani Raba, sin sitio en el Valencia, gusta en Osasuna, que no se mueve por ahora

El ex del Leganés ha caído en el ostracismo con Corberán y se le han abierto las puertas de Mestalla para hacer hueco a los fichajes deseados, pero tampoco es un objetivo prioritario para el conjunto navarro

El Valencia quiere aprovechar el mercado de enero para reforzar su plantilla y aspira a incorporar en él hasta cuatro futbolistas, con una lista de preferencias muy definida: delantero, central, pivote y extremo. Pero para conseguir el lote completo, el club che deberá formalizar antes algunas salidas, para abrir el espacio necesario en el ajustado límite salarial que se maneja. Así, al margen de Dimitrievski, con ofertas para adelantar un adiós cantado a final de temporada, cuando acaba contrato, se ha colocado también en el mercado al central suizo Eray Cömert, que no entra en los planes del técnico, y a dos de los fichajes del pasado verano: Baptiste Santamaria y Dani Raba.

Especialmente llamativo es el caso del mediapunta cántabro, que aterrizó en Mestalla tras una gran campaña en el Leganés que hizo que le llovieran las ofertas. Autor de 9 goles y 5 asistencias con los pepineros en la 24/25, Raba quedó libre y fue tentado también por Alavés, Mallorca o Espanyol. Incluso recibió una suculenta propuesta económica de Arabia Saudí. Pero en su lugar se decantó por firmar por dos temporadas con un Valencia en el que veía la posibilidad de dar un salto cualitativo en su carrera.

Los números de Dani Raba

Corberán le dio la titularidad en la primera jornada de LaLiga, firmando una asistencia clave para lograr el empate ante el Espanyol. Pero pronto comenzó su declive. Fue suplente en las dos siguientes y se quedó sin jugar en la cuarta fecha del campeonato, regresando al once frente al Athletic el 20 de septiembre. Desde entonces no ha vuelto a salir de inicio y ha aparecido solo en los tramos finales de los partidos, hasta quedarse sin jugar en los tres últimos. En total, apenas suma 248 minutos repartidos en 11 encuentros, disfrutando solo de protagonismo en la Copa del Rey, donde sí ha sido titular en las tres rondas disputadas, marcando además dos goles.

Hay quien ve alguna cuestión más allá de lo meramente deportivo para tratar de explicar por qué el ex canterano del Villarreal ha caído en el ostracismo para Corberán, que transmite que es un tipo de futbolista que tiene difícil encaje en su estilo de juego. Por ello, le ha colgado el cartel de transferible para hacer hueco al deseado delantero, que no es otro que Umar Sadiq, aunque las posturas con la Real Sociedad siguen lejanas.

La postura de Osasuna con Dani Raba

A sus 30 años, y llegado el caso de tener que hacer las maletas, Dani Raba prioriza seguir en LaLiga, y no ha tardado en ser relacionado con un primer club. Osasuna fue otro de los que lo vigiló de cerca en verano y sigue siendo muy del agrado de la dirección deportiva que encabeza Braulio Vázquez. Pero según informa Diario de Navarra, el conjunto rojillo no tiene planeado incorporar en estos momentos a un jugador de sus características.

Tras cerrar el fichaje de Javi Galán procedente del Atlético de Madrid, en El Sadar están atentos a cualquier oportunidad de ese tipo que pueda aparecer. Pero lo que se busca realmente es un central, aunque sin demasiadas urgencias tras el paso adelante dado por Jorge Herrando, vigilando también el mercado de mediocentros por si surge una opción interesante.