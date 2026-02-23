Cañizares compara el Valencia con el Villarreal: "Tiene padre e hijo listo uno y padre e hijo tonto el otro"

El ex portero del Valencia comparó las situaciones y el crecimiento del Villarreal frente al del equipo de Mestalla, culpando de la debacle che a la familia Lim

El Valencia volvió a pinchar en LaLiga y sigue rozando el descenso. El conjunto de Carlos Corberán mostró garra e incluso estuvo cerca de empatar, pero la suerte no está de lado de los valencianos. El Valencia, actualmente, no está en la misma liga que el Villarreal que se asienta en la Champions League mientras que el equipo che lucha por no perder la permanencia. Los papeles se han tornado en la Comunidad Valenciana dónde el 'submarino amarillo' es, actualmente, el referente en resultados, aunque históricamente, para Cañizares, el Villarreal sigue estando lejos del Valencia, aunque en cuanto a la gestión, el conjunto castellonense supera, por mucho, a los valencianos.

Cañizares acerca del Valencia y el Villarreal: "Como gestión y equipo no hay ni comparación"

Cañizares no se caracteriza por morderse la lengua a la hora de hablar y, como es costumbre, vuelve a atizar a la familia Lim por su gestión del Valencia, comparándolo con lo que están haciendo los Roig con el Villarreal. "Tiene padre e hijo listo uno y padre e hijo tonto el otro, o sea, los Roig y los Lim", destaca el ex portero del Valencia que anima al club che a seguir los pasos de su rival que amenaza con ser la institución futbolística más destacada de la Comunidad Valencia. "A día de hoy ,como institución histórica, es el Valencia CF, evidentemente, pero como gestión y equipo no hay ni comparación", subraya Cañizares en Cope.

Marcelino ataca a Peter Lim

Pero este no ha sido el único improperio, aunque sí el más claro, que ha recibido este fin de semana la familia de los Lim. Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal y ex del Valencia, aseguró en la previa que en el club che se tomó la decisión de "destruir inmediatamente un equipo ganador", en alusión a la deriva deportiva en los últimos años del equipo de Mestalla. El asturiano razonó su afirmación al recordar que el cuerpo técnico que él lideraba y varios jugadores salieron de la entidad en 2019 tras haber logrado conquistar la Copa del Rey. "Cada uno planifica y el dueño del club hace lo que considera oportuno. A mí no me corresponde enjuiciar si está bien o mal", indicó el preparador, que añadió que todo aquello es "historia". Mientras tanto, la directiva del Valencia hace oídos sordos a todo lo que se dice sobre ella y sigue trazando un plan deportivo que sigue hundiendo, cada día más, a un equipo histórico del fútbol español.