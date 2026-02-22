Villarreal 2-1 Valencia: Paso firme para seguir en los puestos altos de LaLiga

El conjunto de Marcelino se llevó los tres puntos tras una gran primera parte, que tuvo de todo en La Cerámica y tuvieron a Comesaña y Gueye como protagonistas. Además, los de Carlos Corberán no pudieron confirmar en los últimos metros la mejoría en el segundo tiempo

El Villarreal se vio las caras en el día de hoy con el Valencia en La Cerámica, en el choque correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Ambos equipos llegaban con la obligación de ganar para mantener sus objetivos correspondientes. Por parte de los de Marcelino, para seguir en la lucha por los puestos de Champions League y distanciarse del Atlético de Madrid. Por parte del conjunto de Carlos Corberán, con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso lo antes posible, en un campo difícil como es el del submarino amarillo.

La polémica es protagonista en una gran primera parte en La Cerámica

Por un lado, Marcelino decidió salir con el siguiente once inicial para recibir al Valencia en La Cerámica: Luiz Júnior, Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona, Pape Gueye, Santi Comesaña, Pepe, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez y Mikataudze. Por otro lado, Carlos Corberán empezó con estos futbolistas para intentar sacar los tres puntos en el choque de hoy: Dimitrievski, Unai Núñez, Copete, Comert, Gayà, Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez, Ramazani, Javi Guerra y Sadiq. En cuanto al partido, el submarino amarillo comenzó mandando en la posesión de balón, pero el equipo che no se vino abajo en este sentido y quiso hacer acto de presencia robando la pelota, aunque los locales terminaron la primera parte con 56%, a diferencia de los 44% de los visitantes. Por otro lado, el Valencia se fue acercando poco a poco al área de Luiz Junior. En este sentido, Umar Sadiq iba a buscar una pelota que llegaba al portero del Villarreal, metiendo la pierna en su intento de hacerse con el esférico, por lo que el brasileño terminó cometiendo un penalti que iba a transformar Razamani.

El Valencia comenzó adelantándose en el marcador pero el Villarreal iba a reaccionar rápidamente. De hecho, un centro de Pape Gueye fue aprovechado por Ayoze Pérez, que iba a rematar y el rechace lo iba a recoger Comeseña para derribar la puerta de Dimitrievski. Los de Marcelino ponían las tablas en La Cerámica en una primera parte que acabó con hasta cuatro tarjetas amarillas, dos para cada equipo. Además, Pépé dejó en preocupación al feudo amarillo por un golpe que recibió de Javi Guerra, en los primeros minutos, por lo que tuvo que ser vendado parte de la cabeza. Entre este motivo y otras pausas, Gil Manzano señaló nueve minutos de descuento, en los que los locales pusieron tierra de por medio con un nuevo penalti: el propio Pépé lanza un centro al área y golpea a Ramazani en el brazo, por lo que el colegiado no tuvo dudas. De esta manera, Pape Gueye iba a hacerse con el balón y, finalmente, transformar la pena máxima desde los once metros para remontar el partido.

El Villarreal aguanta la presión del Valencia en los últimos metros

La necesidad del Valencia, que se encuentra en la zona baja de la tabla de LaLiga EA Sports, les obligaba a dar un paso adelante en la segunda parte. De esta manera, los de Carlos Corberán intentaron ser dueños del balón, moviendo el mismo de un lado a otro e intentando acercarse a la portería de Luiz Junior. Por otro lado, la nota negativa en los primeros compases fue la lesión de Pape Gueye, por lo que tuvo que entrar Thomas Partey en su lugar, siendo el primer cambio del Villarreal en el partido. Tras ello, el encuentro tuvo poco protagonismo en el área, pesando el aspecto físico conforme iban pasando los minutos. Por ello, Marcelino y Carlos Corberán introdujeron diferentes cambios con el objetivo de refrescar y buscar más goles en La Cerámica.

Una de las novedades del encuentro ha sido el debut de Alfon González, que llegó al Villarreal cedido por el Sevilla en el pasado mercado de fichajes y no había podido estrenarse hasta hoy. De esta manera, el Valencia, que fue mejor en la segunda parte, no pudo ser eficaz de cara a la portería de Luiz Junior y empatar, al menos el encuentro. Por ello, los de Carlos Corberán se colocan en la decimosexta posición con 26 puntos. Por otro lado, el Villarreal, que suma tres puntos más, se mantiene en la tercera plaza de LaLiga EA Sports con 51, a nueve del Real Madrid y diez del Barcelona.

- Ficha técnica:

2.- Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Pépé (Alfon, min. 83), Comesaña (Parejo, min. 83), Gueye (Thomas Partey, min. 57), Moleiro (Buchanan, min. 69); Ayoze (Pedraza, min. 69) y Mikautadze.

1.- Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez (Thierry, min. 69), Cömert, Copete, Gayá (Jesús Vázquez, min. 78); Guido Rodríguez (Almeida, min. 87), Ugrinic (Danjuma, min. 69); Ramazani, Javi Guerra, Luis Rioja (Hugo Duro, min. 78) y Sadiq.

Goles: 0-1, min. 26: Ramazani, de penalti. 1-1, min. 31: Comesaña. 2-1, min. 45+5: Gueye, de penalti.

Árbitro: Jesús Gill Manzano (Comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Mikautadze y Mouriño por el Villarreal y a Javi Guerra, Ramazani, Unai López y Sadiq por el Valencia. Expulsó con roja directa a un miembro del cuerpo técnico del Villarreal en el minuto 30.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 19.233 espectadores, 600 de ellos aficionados del Valencia. En los prolegómenos del partido se rindió homenaje a los jugadores de la cantera del Villarreal y del Valencia que se proclamaron campeones de España con la Selección Valenciana Sub-14.