Alineaciones Villarreal - Valencia: Alineación posible de Marcelino y Corberán en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

En el derbi de la Comunidad Valencia se juega la Champions y la permanencia, un duelo vital para ambos equipos en sus aspiraciones y que siempre promete emociones fuertes...

Villarreal y Valencia cierran la jornada del domingo con todo un derbi de la Comunidad Valenciana que siempre promete espectáculo y emoción. Mientras que los de Marcelino lograron el pasado miércoles meterle tres puntos al Atlético y asentarse en la tercera posición de la clasificación tras ganar al Levante en el partido aplazado, el Valencia afronta el duelo tras vencer también a los granotas el pasado fin de semana y salir así de los puestos de descenso, aunque el peligro sigue siendo real.

Objetivos ambos tremendamente importantes para sus respectivos intereses, el conjunto amarillo afrontará este duelo con las bajas de jugadores como Gerard Moreno así como las de los lesionados Juan Foyth, Logan Costa o Willy Kambwala, mientras que será duda hasta última hora el defensa Rafa Marín, con unas molestias en el tobillo. En cuanto a las altas, Marcelino podrá contar por primera vez ccon el nuevo fichaje Alfon González y podría recuperar a Dani Parejo, aunque el once que saque de inicio el asturiano parece bastante definido con Luiz Júnior en portería y una defensa de cuatro hombres con Pedraza y Mouriño en los laterales, y Pau Navarro y Renato Veiga como pareja de centrales.

Si Parejo llega a tiempo podría jugar de inicio aunque de no arriesgar, la dupla en la medular sería la formada por Pape Gueye y Santi Comesaña. Nicolás Pépé en la banda derecha, y Alberto Moleiro en la izquierda. Arriba, Ayoze Pérez y Mikautadze serán los encargados del gol.

Corberán, con la gran duda de Beltrán

Por su parte, Carlos Corberán tiene la gran duda de Lucas Beltrán, que arrastra unas molestias musculares que en todo caso le dejarían en el banquillo como mal menor. Recupera el técnico che a Thierry, Copete y Danjuma, siendo el central astigitano el que entraría seguro en el once por Cömert.

Así, el Valencia podría formar con Dimitrievski en portería, Unai Núñez en el lateral derecho y Gayà en el izquierdo, con Tárrega y Copete como centrales. Guido Rodríguez podría entrar en la medular para darle más empaque fuera de casa junto a Ugrinic, con Ramazani y Rioja en las bandas. Arriba, con la duda de Beltrán, la pareja de delanteros podría ser la formada por Hugo Duro y Sadiq.

Posibles onces del Villarreal - Valencia

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Pape Gueye, Santi Comesaña, Pepe, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Mikataudze.

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez, Copete, Tárrega, Gayà; Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez, Ramazani; Hugo Duro y Sadiq.